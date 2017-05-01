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    Блэр заявил, что Brexit вынудил его вернуться в политику

    Тема:

    Последствия Brexit: ЕС, Великобритания, Украина (463)

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    По словам бывшего британского премьера Тони Блэр, Brexit стал для него прямой мотивацией принимать более активное участие в политике, в британской политике огромная дыра, которую он может заполнить.
    Экс премьер-министр Великобритании Энтони Блэр. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. Бывший британский премьер Тони Блэр (1997-2007) заявил, что выход Великобритании из ЕС (Brexit) побудил его вернуться в политику.

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    twitter.com/ImperioMundial
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    СМИ ранее сообщали, что Блэр считает, что "в британской политике огромная дыра, которую он может заполнить", и намерен сыграть ключевую роль в выходе страны из Евросоюза. Блэр в феврале призывал британцев, поддерживающих сохранение членства страны в ЕС, опротестовать принятое на референдуме решение о Brexit.

    "Brexit стал для меня прямой мотивацией принимать более активное участие в политике", — сказал 63-летний Блэр в интервью Mirror. Он добавил, что выход Великобритании из ЕС будет очень сложным.

    "Я не хочу оказаться в ситуации, когда мы переживаем этот исторический момент, а я ничего не сказал, потому что это будет значит, что я не беспокоюсь об этой стране. Я беспокоюсь", — сказал экс-премьер.

    Процедура Brexit была официально запущена в конце марта текущего года. Ожидается, что переговоры об условиях этого "развода" начнутся в июне, выйти из ЕС страна должна будет не позднее конца марта 2019 года.

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