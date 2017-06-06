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    Британцам не нравится, что не все полицейские в стране вооружены

    Тема:

    Теракт на Лондонском мосту (181)

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    По данным соцопроса, 72% британцев поддерживают идею полного вооружения полиции, "против" выступают всего 20%. В опросе, проведенном 5 июня, приняли участие 1581 респондентов.
    Ситуация на месте теракта в Лондоне
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 июн – РИА Новости Украина, Мария Табак. Большинство жителей Великобритании выступают за то, чтобы все британские полицейские были вооружены, следует из результатов опроса, проведенного телеканалом Sky News. В то же время глава Скотланд-Ярда Крессида Дик выступает против этого.

    В настоящее время вооружены лишь 10% британских полицейских.

    "Не думаю, что жители хотят жить в стране, где мы все вооружены до зубов, где на каждом углу есть кто-то с мощным оружием", — сказала в понедельник журналистам Дик.

    Ситуация на месте теракта в Лондоне
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация в Лондоне после теракта: напряжение сохраняется

    Между тем, по данным опроса Sky News, 72% британцев поддерживают идею полного вооружения полиции, "против" выступают всего 20%. В опросе, проведенном 5 июня, приняли участие 1581 подписчиков телеканала.

    За последние два с половиной месяца в Великобритании произошли три теракта. Вечером в субботу, 3 июня, автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. Семь человек погибли.

    Двадцать второго мая теракт произошел в Манчестере во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ.

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    Двадцать второго марта произошел теракт в Лондоне, унесший жизни пяти человек, десятки получили ранения. Террорист Халид Масуд направил машину на пешеходов на Вестминстерском мосту, после чего у самого здания парламента нанес смертельное ранение полицейскому. Террориста ликвидировал вооруженный охранник министра обороны Великобритании.

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