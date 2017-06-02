Черногория запретила 149 украинцам и россиянам въезд в страну - СМИ

КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Черногория запретила 149 гражданам Украины и России посещать страну в связи с причастностью "к аннексии Крыма и агрессии в Донбассе", сообщает УНИАН со ссылкой на издание b92.net.

Список лиц, которым запрещается въезд, сформирован на основе предыдущих решений Европейского Совета по ограничительным мерам.

Таким образом, Черногория ограничивает "въезд и распоряжение имуществом и активами для тех лиц, которые ответственны за активную поддержку политики посягательства на территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины".

Среди лиц, которые нежелательны в Черногории, оказались заместитель правительства РФ Дмитрий Рогозин, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, президент Чечни Рамзан Кадыров, российский бизнесмен Константин Малофеев и заместитель секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Сергей Железняк.

В 2014 году Черногория присоединилась к санкциям ЕС, введенным против России в связи с кризисом в Украине.

Читайте также: Стоп-сигнал. Конгресс США запретил Киеву финансировать батальон "Азов"

Напомним, 13 марта Совет ЕС продлил ограничительные меры против граждан и юридических лиц РФ и Украины, которых ЕС считает ответственными за "подрыв территориальной целостности" Украины. Санкции продлеваются на шесть месяцев до 15 сентября 2017 года.