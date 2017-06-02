наверх
02.06.201710:42
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Черногория запретила 149 украинцам и россиянам въезд в страну - СМИ

    Тема:

    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (362)

    (обновлено: )10901
    Среди лиц, которые нежелательны в Черногории, оказались заместитель правительства РФ Дмитрий Рогозин, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, президент Чечни Рамзан Кадыров, российский бизнесмен Константин Малофеев и другие.
    Флаг Черногории
    montenegro-gb.ru

    КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Черногория запретила 149 гражданам Украины и России посещать страну в связи с причастностью "к аннексии Крыма и агрессии в Донбассе", сообщает УНИАН со ссылкой на издание b92.net.

    Флаг ЕС. Архивное фото
    Украинское фото
    Как безвиз угробит Украину

    Список лиц, которым запрещается въезд, сформирован на основе предыдущих решений Европейского Совета по ограничительным мерам.

    Таким образом, Черногория ограничивает "въезд и распоряжение имуществом и активами для тех лиц, которые ответственны за активную поддержку политики посягательства на территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины".

    Среди лиц, которые нежелательны в Черногории, оказались заместитель правительства РФ Дмитрий Рогозин, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, президент Чечни Рамзан Кадыров, российский бизнесмен Константин Малофеев и заместитель секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Сергей Железняк.

    В 2014 году Черногория присоединилась к санкциям ЕС, введенным против России в связи с кризисом в Украине.

    Читайте также: Стоп-сигнал. Конгресс США запретил Киеву финансировать батальон "Азов"

    Напомним, 13 марта Совет ЕС продлил ограничительные меры против граждан и юридических лиц РФ и Украины, которых ЕС считает ответственными за "подрыв территориальной целостности" Украины. Санкции продлеваются на шесть месяцев до 15 сентября 2017 года.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Покушение на Адама Осмаева. Кадры с места ЧП. Видео
    Криминальная Украина: покушение на комбата Осмаева
    Генеральный директор "Яндекса" Аркадий Волож. Архивное фото
    Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Штурм львовского облсовета
    "Нацкорпус" и добробаты: штурмы во Львове и Киеве
    Президент США Дональд Трамп
    Парижское соглашение по климату: минус США