США в рамках учений НАТО направили к границам РФ бомбардировщики B-52

КИЕВ, 2 июн – РИА Новости Украина. ВВС США перебрасывают в Европу несколько стратегических бомбардировщиков B-52, способных нести ядерное оружие, для участия в учениях НАТО у границ с Россией, сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что самолеты и 800 военнослужащих будут размещены на авиабазе в Великобритании "для поддержки учений с союзниками по НАТО, которые пройдут в Европе в июне".

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Среди таких учений телеканал называет маневры в Балтийском море (Baltops-2017), в Арктике и "вдоль границы России с несколькими партнерами (США) по НАТО" (в ближайшие дни такие учения стартуют в Латвии).

Ранее сообщалось, что самый дорогой военный корабль в мире авианосец Gerald R. Ford принят на вооружение ВМС США.