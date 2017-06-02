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    В мире

    США в рамках учений НАТО направили к границам РФ бомбардировщики B-52

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    Согласно официальной информации, самолеты и 800 военнослужащих будут размещены на авиабазе в Великобритании "для поддержки учений с союзниками по НАТО, которые пройдут в Европе в июне".
    Стратегический американский бомбардировщик B-52
    RIA News Александр Поляков | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 июн – РИА Новости Украина. ВВС США перебрасывают в Европу несколько стратегических бомбардировщиков B-52, способных нести ядерное оружие, для участия в учениях НАТО у границ с Россией, сообщает телеканал CNN.

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    пресс-служба ЦАХАЛа
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    Отмечается, что самолеты и 800 военнослужащих будут размещены на авиабазе в Великобритании "для поддержки учений с союзниками по НАТО, которые пройдут в Европе в июне".

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    Среди таких учений телеканал называет маневры в Балтийском море (Baltops-2017), в Арктике и "вдоль границы России с несколькими партнерами (США) по НАТО" (в ближайшие дни такие учения стартуют в Латвии). 

    Ранее сообщалось, что самый дорогой военный корабль в мире авианосец Gerald R. Ford принят на вооружение ВМС США.

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