В Тбилиси идет конференция по углублению сотрудничества Украины-Грузия-НАТО

КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. В Тбилиси проходит конференция "Украина-Грузия-НАТО: текущие вопросы углубления сотрудничества".

Об этом один из инициаторов проведения мероприятия, народный депутат от "Блока Петра Порошенко", председатель постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз сообщила в Facebook.

Конференция организована Ukraine-Dolidarnist-NATO. Мероприятие проходит при участии первых вице-спикеров парламентов Украины и Грузии, депутатов обоих парламентов, Офиса НАТО в Грузии, представителей Минобороны, негосударственного сектора.

"Обсуждаются вопросы углубленного сотрудничества на пути интеграции в Североатлантический альянс. Много интересных мыслей и замечаний.

Представлены достижения в осуществлении стандартов, критериев и реформ, необходимых для достижения соответствия. Обсуждены проблемы и подходы к их решению", — отметила Фриз.

Все участники утверждают, что только Альянс является средством обеспечения безопасности на Евроатлантическом пространстве.

Ранее председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что надеется на принятие законопроекта об определении вступления в Организацию Североатлантического договора как стратегической задачи Украины.