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    Парубий высказался о законопроекте по вступлению Украины в НАТО

    (обновлено: )42409
    Спикер подчеркнул, что законопроект уже прошел регистрацию. Он также надеется на включение его в повестку дня сессии на следующей пленарной неделе и принятие в целом до конца сессии.
    Андрей Парубий. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что надеется на принятие законопроекта об определении вступления в Организацию Североатлантического договора как стратегической задачи Украины.

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент США Дональд Трамп (слева направо на первом плане). Архивное фото
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    "Мы подготовили с народными депутатами законопроект, который бы более четко артикулировал Украину, ее стремление на пути в НАТО", — отметил спикер в интервью телеканалу "Рада".

    По его словам, речь идет об изменениях в закон "Об основах внутренней и внешней политики": "Мы предлагаем, чтобы законодательно было четко указано, что стратегической задачей Украины является вступление в НАТО".

    Спикер подчеркнул, что этот законопроект уже прошел регистрацию. Он также надеется на включение его в повестку дня сессии на следующей пленарной неделе и принятие в целом до конца сессии.

    По его заверению, это необходимо для того, чтобы "продемонстрировать нашим западным партнерам, что для Украины вступление в НАТО и реформа украинской армии под стандарты НАТО является одной из важнейших стратегических концептуальных задач".

    Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что многие лидеры 28 стран НАТО заявили о готовности продолжать укреплять практическое и политическое партнерство с Украиной.

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