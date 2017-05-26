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    Премьер Канады показал Меркель розовый носок с логотипом НАТО

    (обновлено: )15802
    Канлцер Германии Ангела Меркель опубликовала снимок с неофициальной встречи стран НАТО в Брюсселе, на котором запечатлен премьер-министр Канады Джастин Трюдо, демонстрирующий розовый носок.
    Джастин Трюдо в носках с логотипом НАТО на открытии нового офиса Альянса в Брюсселе
    Инстаграм Ангелы Меркель

    КИЕВ, 26 мая — РИА Новости Украина. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо продемонстрировал носки с логотипом НАТО на открытии нового офиса Альянса в Брюсселе.

    Соответствующее фото с неофициальной встречи глав стран НАТО в Брюсселе опубликовала канцлер Германии Ангела Меркель.

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    "Крутые носки, Джастин Трюдо! Премьер-министр Канады с гордостью представляет свое новое приобретение на встрече НАТО в Брюсселе", — говорится в подписи к фотографии.

    Вместе с тем, на фото виден носок розового цвета. Позднее Трюдо опубликовал снимок со встречи с британским премьером Тереза Мэй, на котором виден голубой носок с логотипом НАТО.

    Инстаграм Джастина Трюдо
    Джастин Трюдо и Тереза Мэй

    Ранее сообщалось, что служебное авто президента США Дональда Трампа не смог пролезть в ворота королевского дворца в Брюсселе.

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