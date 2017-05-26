В НАТО выразили поддержку целостности Украины

ТБИЛИСИ, 26 мая – РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. НАТО поддерживает территориальную целостность Украины и Грузии, заявил председатель Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли в Тбилиси.

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Грузия впервые принимает у себя в столице весеннюю сессию Парламентской ассамблеи НАТО, которая пройдет 26-29 мая. Это пятый случай в истории НАТО, когда ПА проходит в стране, не являющейся членом альянса.

"Мы поддерживаем территориальную целостность Грузии и Украины, а нестабильность в регионе – это опасность для всех стран", — заявил Алли на пресс-конференции в Тбилиси.

Напомним, многие лидеры 28 стран НАТО заявили о готовности продолжать укреплять практическое и политическое партнерство с Украиной.