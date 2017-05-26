НАТО присоединился к коалиции по борьбе с ИГ на "особых условиях"

КИЕВ, 25 мая – РИА Новости Украина, Владимир Добровольский. Лидеры стран НАТО приняли решение о дополнительных полетах самолетов альянса AWACS и обмене информацией в поддержку международной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство", заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы также решили расширить нашу поддержку глобальной коалиции по борьбе с ИГ. Наши самолеты (дальнего радиолокационного) обнаружения AWACS помогут облегчить использование коалицией воздушного пространства, несколько союзников пообещали мощности для дозаправки этих AWACS в воздухе. Мы будем делиться большим количество информации, осуществлять больше полетов и обеспечивать дозаправку в воздухе", — сказал генсек после заседания в четверг.

По его словам, участники заседания "договорились, что НАТО станет полноценным членом глобальной коалиции, в которой все 28 союзников уже принимают участие".

В то же время Столтенберг отметил, что вступление НАТО в коалицию по борьбе с ИГ не означает, что альянс будет участвовать в боевых действиях.

"Мы договорились, что НАТО станет полным членом коалиции с участием всех 28 стран-членов. Членство в коалиции не означает, что мы будем участвовать в боевых действиях", — пояснил он.

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По его словам, "это позволит НАТО участвовать в политическом обсуждении, включая координацию по обучению и укреплению обороноспособности". "Мы продолжим обучение иракских сил. Иракские солдаты, обученные НАТО обезвреживанию самодельных взрывных устройств, сейчас используют свои умения в битве за Мосул", — отметил генсек.

Ранее Столтенберг заявил, что позиция НАТО по укреплению обороны является ответом на действия России.