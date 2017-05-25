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    В мире

    Столтенберг: усиление НАТО – ответ на действия России

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    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что действия альянса "носят оборонительный характер и являются пропорциональным ответом на действия России".
    Йенс Столтенберг в преддверии саммита НАТО
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 мая – РИА Новости Украина, Владимир Добровольский. Позиция НАТО по укреплению обороны является ответом на действия России, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг по итогам саммита.

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    "То, что делает НАТО, является взвешенным, носит оборонительный характер и является пропорциональным ответом на действия России", — ответил Столтенберг на вопрос, не приведет ли увеличение оборонных бюджетов стран НАТО к новой гонке вооружений.

    Читайте также — Трамп и терроризм: повестка дня саммита НАТО

    Ранее президент США Дональд Трамп, выступая в Брюсселе, назвал Россию главной угрозой для НАТО. 

    Также сообщалось, что генсек НАТО планирует посетить Украину в начале июля. 

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