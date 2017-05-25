Столтенберг: усиление НАТО – ответ на действия России

КИЕВ, 25 мая – РИА Новости Украина, Владимир Добровольский. Позиция НАТО по укреплению обороны является ответом на действия России, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг по итогам саммита.

"То, что делает НАТО, является взвешенным, носит оборонительный характер и является пропорциональным ответом на действия России", — ответил Столтенберг на вопрос, не приведет ли увеличение оборонных бюджетов стран НАТО к новой гонке вооружений.

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Ранее президент США Дональд Трамп, выступая в Брюсселе, назвал Россию главной угрозой для НАТО.

Также сообщалось, что генсек НАТО планирует посетить Украину в начале июля.