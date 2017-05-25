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    НАТО вслед за США может сократить финпомощь Украине - эксперт

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    Эксперт Института общественно-экономических исследований Николай Капитоненко отмечает, что "сокращение финансовой помощи, грантовых программ, а также замена грантов на кредиты станут системными проявлениями изменений в стратегии Вашингтона".
    НАТО-Украина
    УНИАН

    КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. Сокращение финансовой помощи и замена грантов на кредиты могут стать системными явлениями в изменении стратегии Вашингтона, поддержку Киева след за США могут сократить и в НАТО, считает эксперт Института общественно-экономических исследований Николай Капитоненко.

    Политолог, эксперт Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Денис Кирюхин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Кредитов от США прибыло. Опрос экспертов

    Ранее директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни подтвердил, что США намерены изменить принципы оказания военной помощи ряду стран, в том числе Украине, с предоставления грантов на кредиты.

    "Сокращение финансовой помощи, грантовых программ, а также замена грантов на кредиты станут системными проявлениями изменений в стратегии Вашингтона. От нас будут требовать результатов и ответственности. В перспективе такой подход может расшириться и на наше сотрудничество с НАТО, возможно, придется на некоторое время забыть о мечте присоединиться к системе коллективной безопасности без сверхусилий в реформировании страны", — пишет Капитоненко в своей статье на сайте "Экономической правды".

    Эксперт полагает, что замена грантов на кредиты может стать "лишь началом грустной истории", а перспективы содержательного стратегического партнерства между Киевом и Вашингтоном станут еще более призрачными.

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    Капитоненко считает, что США будут поддерживать Киев лишь в той мере, в которой это будет отвечать их собственным интересам.

    "Нам же придется готовиться к тому, что недостаток демократии или слабость государства могут стать поводами для уменьшения американской поддержки", — добавил эксперт.

    Ранее стало известно, что в начале июля в Украину приедет генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и члены Североатлантического совета. 

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