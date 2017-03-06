Почему США сокращают финансовую помощь другим странам? Мнение эксперта

РИА Новости Украина

Администрация президента США Дональда Трампа намерена серьезно сократить объемы экономической помощи другим государствам. Это подтвердил 4 марта директор административно-бюджетного управления (АБУ) Белого дома Мик Малвэни.

Законодатели как из Сената, так и из Палаты представителей уже заявили, что не согласны с такой инициативой Белого дома, призванную более чем на треть сократить расходы Госдепартамента и АМР. Многие члены Конгресса, представляющие как демократов, так и республиканцев, сочли такие предложения грозящими подрывом внешней политики Вашингтона. Какой вероятен сценарий распределения бюджета, надолго ли затянется эта борьба?

Ситуацию Sputnik комментирует Билл Смаллен, глава аппарата Госдепартамента при министре иностранных дел Колине Пауэлле, глава программы изучения вопросов национальной безопасности при Сиракузском университете (США):

"Любой стране следует модернизировать свои вооруженные силы. На это нужны деньги. Стоит учесть и то, что военный бюджет США значительно превышает сумму военных бюджетов множества стран из-за того, что наши войска расположены в куда большем количестве стран, чем ВС других государств, причем тоже в сумме. Так что я не удивлен попыткой увеличить военный бюджет на 54 миллиарда долларов, хотя и не думаю, что ее удастся воплотить в жизнь.

Уступки и дебаты о приоритетах начинаются [в Конгрессе] каждый раз, когда разные правительственные агентства оглашают список своих нужд. Я думаю, основная дискуссия развернется вокруг приоритетов обороны и домашней политики, и как человек, которому довелось бывать и солдатом, и дипломатом, я считаю, что необходим компромисс. Я обеспокоен тем, что Министерству иностранных дел отводится недостаточно средств. Я не стал бы жертвовать его средствами ради Министерства обороны. Я верю в так называемую мягкую силу – иными словами, что проблемы решать можно дипломатией, а не военным вмешательством. Так что, мне кажется, нужно сделать все, чтобы возможности США в сфере дипломатии оставались максимально широкими.

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Да, в список жертв, если угодно, вошло Агентство по охране окружающей среды. Министерству образования тоже придется затянуть пояса потуже. Еще в дебатах о бюджете, как мне кажется, огромную роль сыграет вопрос инфраструктуры – ремонт дорог и мостов, транспортная система. США страна крупная, без развитой системы инфраструктуры тут не обойтись, так что на нее будет высокий спрос, а это вопрос исключительно внутренний. Все это значит, что те средства, которые президент Трамп выделил для нужд обороны, станут предметом бурных дискуссий, и, как мне кажется, желаемой суммы на эту статью расходов он в итоге не получит".