Атака смертника ИГ на кортеж сенатора в Пакистане: 25 погибших

Взрыв произошел в пятницу в округе Мастунг. Кортеж Хайдери был подорван, когда он возвращался с мероприятия. Хайдери госпитализирован в военную клинику Кветты с незначительным травмами. Также известно о 35 пострадавших.

"В два госпиталя Кветты были доставлены 25 тел", — приводит телеканал Geo TV слова представителя минздрава округа Мастунг Шер Замана.

Сам Хайдери заявил, что получил незначительные травмы, его заявление процитировала в Twitter партия "Джамиат-уль-улема-и-ислам (Ф)", в которой состоит политик.

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По данным ряда пакистанских СМИ, Хайдери удалось избежать серьезных травм, поскольку он ехал не в своей машине. Его водитель при этом погиб.

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за атаку в Пакистане, целью которой был кортеж вице-председателя сената Маулана Абдулы Гафура Хайдери, передает агентство Рейтер.

Как сообщает агентство со ссылкой на сообщение связанного с исламистами сайта Amaq, атаку совершил "смертник, на котором был жилет, начиненный взрывчаткой".