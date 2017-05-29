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    Парубий: остановить Россию может только НАТО

    (обновлено: )36808
    По словам спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия, "на сегодняшний день в мире нет ни одной международной организации, кроме НАТО", которая способна "остановить Россию".
    Андрей Парубий. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что Россию может остановить только Североатлантический альянс. Об этом спикер парламента сказал во время выступления на пленарном заседании сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Тбилиси (Грузия), прямая трансляция которого велась на странице спикера в Facebook.

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент США Дональд Трамп (слева направо на первом плане). Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Парубий подчеркнул, что "путинская Россия сегодня — угроза номер один для глобальной безопасности всего мира".

    "Все это (действия России — ред.) направлено на разрушение единства внутри НАТО, на то, чтобы посеять конфликты в середине Европы. Эти меры направлены на то, чтобы посеять конфликт между Европой и Соединенными Штатами Америки", — приводит слова Парубия УНИАН.

    Он добавил, что "путинскую Россию можно остановить только совместными скоординированными действиями". "Россия остановится только там, где ее остановят", — подчеркнул председатель ВР.

    По его мнению, "на сегодняшний день в мире нет ни одной международной организации, кроме НАТО, которая способна это сделать".

    "Только сильный, расширенный Евроатлантический союз. И альтернативы этому нет. Потому что ежедневно Кремль создает новые глобальные вызовы безопасности. И не только в Европе, но и в других уголках мира, как это мы видим в Сирии", — добавил Парубий.

    Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что многие лидеры 28 стран НАТО заявили о готовности продолжать укреплять практическое и политическое партнерство с Украиной.

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