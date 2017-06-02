Авианосец Gerald R. Ford принят на вооружение ВМС США

КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Судостроители передали военно-морским силам США авианосец Gerald R. Ford, говорится в заявлении американского флота.

Сообщается, что приемные испытания корабля состоялись 26 мая.

Читайте также: Подарки б/у украинскому флоту, как белый слон или чемодан без ручки

Ожидается, что авианосец будет готов к полномасштабной эксплуатации только в 2020 году, совершив до этого времени несколько выходов в море для "обкатки" боевых и инженерных систем.

Авианосец USS Gerald R. Ford стоимостью около 13 миллиардов долларов считается самым дорогим военным кораблем в мире. Его строительство, начатое в 2009 году, планировалось закончить еще в сентябре 2014 года.

Ранее сообщалось, что российский спецназ провел учения по обороне базы атомных подлодок Северного флота.