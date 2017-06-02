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    Авианосец Gerald R. Ford принят на вооружение ВМС США

    (обновлено: )38
    Самый дорогой авианосец в мире будет готов к полномасштабной эксплуатации только в 2020 году, совершив до этого времени несколько выходов в море для "обкатки" боевых и инженерных систем.
    Авианосец США Gerald R. Ford
    navy.mil

    КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Судостроители передали военно-морским силам США авианосец Gerald R. Ford, говорится в заявлении американского флота.

    USS Carl Vinson (CVN-70)
    wikipedia
    Операция флота США в акватории Южно-Китайского моря. Мнение эксперта

    Сообщается, что приемные испытания корабля состоялись 26 мая.

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    Ожидается, что авианосец будет готов к полномасштабной эксплуатации только в 2020 году, совершив до этого времени несколько выходов в море для "обкатки" боевых и инженерных систем.

    Авианосец USS Gerald R. Ford стоимостью около 13 миллиардов долларов считается самым дорогим военным кораблем в мире. Его строительство, начатое в 2009 году, планировалось закончить еще в сентябре 2014 года.

    Ранее сообщалось, что российский спецназ провел учения по обороне базы атомных подлодок Северного флота.

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