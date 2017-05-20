Трамп на встрече с Лавровым назвал экс-главу ФБР "психом" и "придурком"

КИЕВ, 20 мая — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп признался на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, что испытывал сильное давление со стороны ФБР и его экс-директора Джеймса Коми из-за России. Самого бывшего чиновника глава Белого дома охарактеризовал как "психа" и "сумасшедшего придурка", следует из записки со встречи в Вашингтоне, с которой удалось ознакомиться New York Times.

"Я только что уволил директора ФБР. Он был психом и сумасшедшим придурком… Я столкнулся с сильным давлением из-за России. Но с этим покончено", — приводит газета слова Трампа.

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Ранее газета Washington Post выступила с утверждением, что Трамп поделился с Лавровым на встрече в Белом доме сверхсекретной информацией о группировке ИГ. СМИ США предполагают, что речь могла идти об угрозе терактов на самолетах. Трамп как верховный главнокомандующий имеет право рассекречивать любую информацию, но его критики утверждают, что возможная передача сведений России может повредить отношениям США с союзниками, от которых Вашингтон получил эти сведения.

Cам Трамп заявил, что имел полное право делиться c РФ информацией в ходе переговоров. По его словам, он хотел поделиться с Россией данными о терроризме и безопасности авиаполетов. Кроме того, глава Белого дома заявил, что хотел добиться от России усиления борьбы с терроризмом.

Президент Дональд Трамп уволил директора ФБР Коми на прошлой неделе, заявив, что тот неспособен руководить бюро.