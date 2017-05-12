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    Большинство американцев связывают увольнение Коми с расследованием по РФ

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    Согласно данным опроса, 55% респондентов после увольнения Джеймса Коми меньше уверены в том, что "российское расследование" будет проводиться честно, а 36% придерживаются противоположного мнения.
    Экс-директор ФБР Джеймс Коми
    Gabriella Demczuk/The New York Times

    КИЕВ, 12 мая – РИА Новости Украина. Большинство американцев не поддерживают увольнение Джейсма Коми с поста директора ФБР и считают, что причиной такого решения стало его участие в расследовании вмешательства России в выборы в США в 2016 году, свидетельствуют данные социологического опроса NBC News/Survey Monkey, проведенного в среду и четверг.

    Трамп 9 мая отправил директора ФБР Джеймса Коми в отставку. В Белом доме отметили, что это произошло ввиду "утраты доверия" президента к нему. В сопровождавшем увольнение письме к руководителю ведомства президент сообщил, что принял решение об увольнении после рекомендации генпрокурора, главы министерства юстиции Джеффа Сешнса.

    Дональд Трамп
    joe raedle / POOL / AFP
    Трамп уволил директора ФБР: вы не способны

    Согласно данным опроса, 38% респондентов назвали решение Трампа уволить Коми правильным, а 54% — нет. Это в точности соответствует последним результатам исследований рейтинга президента, которые проводила компания Gallup.

    Более половины опрошенных (55%) после увольнения Коми меньше уверены в том, что "российское расследование" будет проводиться честно, а 36% придерживаются противоположного мнения.

    В том, что именно это расследование привело к отставке главы ФБР, уверены 46%, а 24% считают, что причиной стало расследование "почтового скандала" экс-госсекретаря и бывшего кандидата в президента Хиллари Клинтон. Около 22% опрошенных считают, что причины увольнения в другом.

    Кроме того, 54% респондентов считают, что обвинения избирательной кампании Трампа в связях с Россией это "серьезный вопрос", в то время как 40% полагают, что он используется для "отвлечения внимания".

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    Коми вел расследование в отношении Трампа на предмет предполагаемых связей с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив не подтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за десять дней до выборов.

    Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США.

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