Коми назвал причину увольнения с поста главы ФБР

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Бывший директор ФБР Джеймс Коми считает, что причиной его увольнения с поста главы ведомства стал отказ засвидетельствовать безусловную лояльность президенту США Дональду Трампу, пишет газета New York Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Трамп 9 мая отправил директора ФБР Джеймса Коми в отставку. В Белом доме отметили, что это произошло ввиду "утраты доверия" президента к нему. В сопровождавшем увольнение письме к руководителю ведомства президент сообщил, что принял решение об увольнении после рекомендации генпрокурора, главы министерства юстиции Джеффа Сешнса.

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По версии Коми, причиной нерасположения к нему нового президента стал совместный обед, который состоялся в Белом доме в январе всего через неделю после инаугурации Трампа. Как пишет газета, во время обеда Трамп несколько раз просил главу ФБР подтвердить свою лояльность, но в ответ Коми заявлял, что президент может рассчитывать только на его "честность".

В Белом доме заявили, что данная информация не соответствует действительности. Сам Трамп в интервью телеканалу NBC также рассказал о совместном обеде с Коми, однако без упоминания о разговоре по поводу лояльности.