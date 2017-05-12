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    Коми назвал причину увольнения с поста главы ФБР

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    (обновлено: )15302
    По данным СМИ, причиной нерасположения к Джеймсу Коми нового президента США стал совместный обед, который состоялся в Белом доме в январе всего через неделю после инаугурации Дональда Трампа.
    Экс-директор ФБР Джеймс Коми. Архивное фото
    twitter.com/Newsweek

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Бывший директор ФБР Джеймс Коми считает, что причиной его увольнения с поста главы ведомства стал отказ засвидетельствовать безусловную лояльность президенту США Дональду Трампу, пишет газета New York Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

    Дональд Трамп
    joe raedle / POOL / AFP
    Трамп уволил директора ФБР: вы не способны

    Трамп 9 мая отправил директора ФБР Джеймса Коми в отставку. В Белом доме отметили, что это произошло ввиду "утраты доверия" президента к нему. В сопровождавшем увольнение письме к руководителю ведомства президент сообщил, что принял решение об увольнении после рекомендации генпрокурора, главы министерства юстиции Джеффа Сешнса.

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    По версии Коми, причиной нерасположения к нему нового президента стал совместный обед, который состоялся в Белом доме в январе всего через неделю после инаугурации Трампа. Как пишет газета, во время обеда Трамп несколько раз просил главу ФБР подтвердить свою лояльность, но в ответ Коми заявлял, что президент может рассчитывать только на его "честность".

    В Белом доме заявили, что данная информация не соответствует действительности. Сам Трамп в интервью телеканалу NBC также рассказал о совместном обеде с Коми, однако без упоминания о разговоре по поводу лояльности.

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