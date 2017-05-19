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    США направили авианосец к Корейскому полуострову - СМИ

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (389)

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    В начале недели Северная Корея официально подтвердила успешное проведение пуска баллистической ракеты средней дальности. Ракета пролетела 30 минут, дальность полета составила 800 километров.
    Авианосей США Рональд Рейган. Архивное фото
    REUTERS Kyodo

    КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. Военно-морские силы США начали передислокацию авианосец "Рональд Рейган" на Корейский полуостров в связи с очередным обострением ситуации в регионе, связанным с недавним пуском баллистической ракеты КНДР, сообщает CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.

    Опубликованы кадры пуска новой баллистической ракеты КНДР
    Канал Choson TV 조선 на youtube
    В интернете появились кадры пуска новой баллистической ракеты КНДР

    По их данным, "Рональд Рейган" проведет учения с другим кораблем ВМС США "Карлом Винсоном" в этом районе.

    Испытание очередной ракеты КНДР состоялось в ночь на воскресенье, 14 мая. Вскоре Северная Корея официально подтвердила успешное проведение пуска баллистической ракеты средней дальности. Ракета пролетела 30 минут, дальность полета составила 800 километров, упала она в Японском море за пределами особой экономической зоны Японии. Высота в две тысячи километров была достигнута впервые.

    В начале апреля, после очередного ракетного испытания КНДР, тема возможного нанесения США удара по КНДР стала главным вопросом обсуждения в мире и в Азии. Президент США Дональд Трампа заявил ранее, что рассматриваются все варианты воздействия на КНДР.

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    США направили к берегам Корейского полуострова ударную авианосную группировку во главе с авианосцем "Карл Винсон". КНДР, как и во многих случаях ранее, пригрозила США ядерным ударом. 

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