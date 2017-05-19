США направили авианосец к Корейскому полуострову - СМИ

КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. Военно-морские силы США начали передислокацию авианосец "Рональд Рейган" на Корейский полуостров в связи с очередным обострением ситуации в регионе, связанным с недавним пуском баллистической ракеты КНДР, сообщает CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.

По их данным, "Рональд Рейган" проведет учения с другим кораблем ВМС США "Карлом Винсоном" в этом районе.

Испытание очередной ракеты КНДР состоялось в ночь на воскресенье, 14 мая. Вскоре Северная Корея официально подтвердила успешное проведение пуска баллистической ракеты средней дальности. Ракета пролетела 30 минут, дальность полета составила 800 километров, упала она в Японском море за пределами особой экономической зоны Японии. Высота в две тысячи километров была достигнута впервые.

В начале апреля, после очередного ракетного испытания КНДР, тема возможного нанесения США удара по КНДР стала главным вопросом обсуждения в мире и в Азии. Президент США Дональд Трампа заявил ранее, что рассматриваются все варианты воздействия на КНДР.

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США направили к берегам Корейского полуострова ударную авианосную группировку во главе с авианосцем "Карл Винсон". КНДР, как и во многих случаях ранее, пригрозила США ядерным ударом.