Минобороны России: ракета КНДР упала в 500 км от территории РФ

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Минобороны России сообщило, что средства системы предупреждения о ракетном нападении сопровождали баллистическую ракету КНДР до ее падения примерно в 500 километрах от российской территории.

"Баллистическая цель сопровождалась средствами СПРН на протяжении 23 минут полёта до падения в центральной части Японского моря (около 500 километров от территории России)", — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, никакой опасности для РФ пуск северокорейской ракеты не представлял.

"Российскими средствами системы предупреждения о ракетном нападении около 23:30 мск 13 мая обнаружен пуск баллистической ракеты с территории КНДР", — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, траектория полета северокорейской ракеты проходила в направлении от границы РФ и на значительном удалении.

"Никакой опасности Российской Федерации данный ракетный пуск не представлял. Средства российской системы предупреждения о ракетном нападении и дежурные силы ПВО несут боевое дежурство в плановом режиме", — подчеркивается в сообщении.

В 5:28 в воскресенье Северная Корея произвела пуск ракеты со своего западного побережья из уезда Кусон провинции Пхёнан-Пукто. Ракета пролетела 30 минут, дальность полета составила 800 километров. Она упала в Японском море. В заявлении администрации США говорится, что ракета упала вблизи границ США, "ближе к России, чем к Японии". По данным Пентагона, речь не идет о пуске межконтинентальной баллистической ракеты.