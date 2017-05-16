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    В мире

    СБ ООН требует от КНДР завершить ядерные и ракетные испытания

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (388)

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    Как отмечается, члены СБ пришли к согласию продолжать внимательно следить за ситуацией и принять значительные дальнейшие меры, включая санкции, в соответствии с ранее выраженным Советом намерением.
    Запуск баллистической ракеты КНДР
    REUTERS KCNA

    КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина, Ольга Денисова. Совет безопасности ООН осудил пуски баллистических ракет, проведенные КНДР 28 апреля и 13 мая, и потребовал от Пхеньяна больше не проводить испытаний, говорится в заявлении, принятом Советом безопасности ООН.

    Опубликованы кадры пуска новой баллистической ракеты КНДР
    Канал Choson TV 조선 на youtube
    В интернете появились кадры пуска новой баллистической ракеты КНДР

    Последнее испытание состоялось в ночь на воскресенье. В понедельник Северная Корея официально подтвердила успешное проведение пуска баллистической ракеты средней дальности. Ракета пролетела 30 минут, дальность полета составила 800 километров, и упала в Японском море за пределами особой экономической зоны Японии. Высота в 2 тысячи километров была достигнута впервые.

    "СБ потребовал от КНДР не проводить дальнейших ядерных и ракетных баллистических испытаний", — говорится в заявлении.

    Члены СБ заявили, что будут реализовывать все меры, введенные в отношении КНДР, и оперативно и серьезно настаивать на том, чтобы другие страны следовали их примеру.

    Члены СБ пришли к согласию продолжать внимательно следить за ситуацией и принять значительные дальнейшие меры, включая санкции, в соответствии с ранее выраженным Советом намерением.

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    Совбез заявил о необходимости для КНДР показать "искреннюю приверженность денуклеаризации через конкретные действия", а также о важности работы для снижения напряжённости на Корейском полуострове.

    СБ также отметил важность поддержания мира и стабильности в северо-восточной Азии в целом и выразил свою приверженность мирному, дипломатическому и политическому разрешению ситуации.

    В начале апреля, после очередного ракетного испытания КНДР, тема возможного нанесения США удара по КНДР стала главным вопросом обсуждения в мире и в Азии. Президент США Дональд Трампа заявил ранее, что рассматриваются все варианты воздействия на КНДР.

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    США направили к берегам Корейского полуострова ударную авианосную группировку во главе с авианосцем "Карл Винсон". КНДР, как и во многих случаях ранее, пригрозила США ядерным ударом. 

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