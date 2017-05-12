И.о. главы ФБР уверен, что Россия пытается влиять на политпроцессы в США

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина, Татьяна Калмыкова. Россия продолжает предпринимать активные попытки по влиянию на политические процессы в США, считает и.о. директора ФБР Эндрю Маккейб.

"Да, это верно", — сказал Маккейб, отвечая на реплику одного из сенаторов о том, что Россия и "по сей день продолжает предпринимать активные меры" для влияния на процесс принятия политических решений США, и что это остается значительной угрозой для США.

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Ранее на слушаниях в сенате экс-директор ФБР Джеймс Коми делал аналогичные заявления, что Россия продолжает вмешиваться в политические процессы в США и других странах, и это является "самой большой угрозой".

В конце декабря 2016 года администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Одновременно в конгрессе США заявили о намерении провести собственное расследование по этому вопросу.

Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили. Президент России Владимир Путин, говоря об этих обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания.