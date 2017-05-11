Комитет сената США потребовал от Флинна документы по "вмешательству РФ"

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Комитет сената США по разведке потребовал от экс-советника президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна документы по "российскому вмешательству" в выборы, говорится в релизе комитета.

"Повесткой затребованы документы, относящиеся к расследованию российского вмешательства в выборы 2016 года, которое проводит комитет. Комитет первоначально затребовал эти документы у генерал-лейтенанта Флинна 28 апреля 2017 года, но тот через адвоката отказался выполнить запрос комитета", — говорится в релизе.

Нынешний запрос облечен в форму официальной повестки (subpoena). Игнорирование повестки может привести к публичному порицанию с формулировкой "неуважение к конгрессу".

Ранее появлялись сообщения, что Флинн готов дать показания в конгрессе в обмен на иммунитет от уголовного преследования, но в комитете это предложение отвергли. Конгресс, как и правоохранительные органы, может предоставить свидетелю иммунитет, но не обязан этого делать.

Флинн был вынужден подать в отставку, поскольку Белый дом решил, что тот недостаточно полно проинформировал вице-президента США Майкла Пенса о своих контактах с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

В настоящее время в Пентагоне и конгрессе США проводится проверка контактов Флинна во время его поездок в Россию в 2015 году и получения им гонораров от российских компаний. Как лицо с особым статусом генерал должен был получить для этого соответствующее разрешение от властей США.

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Генерал-лейтенант Флинн в 2012-2014 годах занимал должность начальника Разведывательного управления министерства обороны США, а с 20 января по 13 февраля 2017 года был советником по национальной безопасности президента США.