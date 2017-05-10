О чем пишут в мире: обезглавленный ФБР, АНБ и "вмешательство РФ"

РИА Новости Украина

Увольнение директора ФБР

Во вторник президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми по рекомендации генпрокурора, главы министерства юстиции Джеффа Сешнса. Трамп объявил, что Коми не может эффективно руководить ФБР. Об этом пишут западные СМИ, в частности Politico, Washington Post, New York Times, Monde, Parisien, Times, Guardian. Как сообщает New York Times, Коми выступал перед сотрудниками ФБР в Лос-Анджелесе, когда вдруг услышал эту новость по телевизору на заднем фоне. "В ответ Коми засмеялся, сказав, что подумал, что это довольно смешной розыгрыш", — пишет издание. Позже помощники Коми подтвердили ему информацию об увольнение. Однако, ряд других СМИ, в частности Independent, пишут, что Коми был уволен "по телефону", когда направлялся в Лос-Анджелес. Многие сенаторы негативно отзываются о решении Трампа. Например, как пишет Hill, лидер демократов в американском сенате Чарльз Шумер считает, что увольнение ведущего расследование по РФ Коми не является совпадением, и настаивает на назначении спецпрокурора по расследованию "вмешательства РФ".

Сотрудничество США с Европой по "вмешательству РФ"

Глава американского Агентства национальной безопасности (АНБ) адмирал Майкл Роджерс заявил, что США сотрудничают с Францией, Германией и Великобританией по поводу так называемого "вмешательства РФ" в выборы в этих странах. Об этом сообщают Washington Times, Politico, Telegraph, Monde. Роджерс заявил, что как только США получили информацию о действиях РФ в рамках выборов во Франции, Вашингтон сразу же оповестил Париж, пишет Wall Street Journal. "Вмешательство РФ" было зафиксировано США в ходе президентских выборов во Франции, где была "очевидная разница между кандидатами, их отношением к России", добавляет Figaro. Газета также пишет, что по аналогии с Францией США также находятся в контакте по данному вопросу со своими коллегами в Германии и Великобритании.

Поставки оружия США курдам wikipedia В шаге от большой войны. Тугой узел: США - КНДР - Китай - Южная Корея

Президент США Дональд Трамп утвердил план по вооружению курдских вооруженных формирований в Сирии, которые ведут борьбу с группировкой "Исламское государство". По мнению Белого дома, курдские повстанцы являются единственной силой, которая в ближайшее время сможет успешно осаждать сирийский город Ракка. Об этом пишут западные СМИ, такие как New York Times, Wall Street Journal, Politico, Hill, Washington Times. Как отмечают СМИ, это решение было принято несмотря на "возражения Турции" и "после долгих споров". Wall Street Journal отмечает, что решение о помощи тем, кого Турция считает террористами, "злит Анкару". Однако официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заверил Анкару "в приверженности США защите своих союзников по НАТО".

Сообщник Франко А

Власти Германии в ходе расследования в отношении лейтенанта бундесвера Франко А задержали его сослуживца, которого подозревают в сообщничестве с целью подготовки теракта из правоэкстремистских убеждений. Об этом пишут ряд западных СМИ, в том числе Spiegel, Welt, Independent, Guardian. Во вторник утром в городе Кельн был задержан 27-летний старший лейтенант Максимилиан Т., который служил в одном батальоне с Франко А., они были близкими друзьями. Это уже третий задержанный по подозрению в сообщничестве с целью теракта. Предполагается, что Франко А. мог действовать в составе группы, в которую входили до пяти человек. Генпрокуратура ФРГ в Карлсруэ начала расследование по делу Франко А. Подозреваемый мог планировать теракт в отношении беженцев, он действовал из националистических убеждений.