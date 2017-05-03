Молдавский суд оставил Чауса под домашним арестом

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Апелляционный суд в Молдавии оставил в силе решение суда, который избрал судье Днепровского районного суда Киева Николаю Чаусу меру пресечения в виде домашнего аресте, сообщил антикоррупционный прокурор республики Виорел Морарь.

"Насколько я знаю, решение суда первой инстанции осталось в силе", — сказал Мораль в комментарии агентству "Украинские новости".

Согласно сообщению, Чаус находится в арендованной квартире в Кишиневе.

Чаус был задержан в августе 2016 года при получении 150 тысяч долларов взятки за вынесение судебного решения в пользу подсудимого. Арестовать судью правоохранители не смогли из-за его судейского иммунитета. Верховная Рада лишь в начале сентября дала согласие на арест подозреваемого, однако к тому времени судья покинул территорию страны.

В ноябре 2016 года пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины сообщила, что Чаус объявлен в международный розыск. Его задержали в Молдавии, и местный суд избрал Чаусу меру пресечения в виде домашнего ареста. Защита судьи обратилась к президенту Молдавии с заявлением о предоставлении ему политического убежища.