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    Суд в Молдове продлил арест судьи Чауса на 10 суток

    (обновлено: )16
    В пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины сообщили, что "вчера суд Молдовы продлил еще на 10 суток арест судьи Чаусы по обстоятельствам, по которые он был задержан правоохранителями Молдовы".
    Николай Чаус
    УНИАН

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. В Молдове суд продлил на 10 суток арест судье Днепровского райсуда Киева Николаю Чаусу, которого подозревает во взяточничестве, сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины.

    Николай Чаус
    УНИАН
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    "Вчера суд Молдовы продлил еще на 10 суток арест судьи Чаусы по обстоятельствам, по которые он был задержан правоохранителями Молдовы", — отметили в САП.

    Судья Чаус был задержан в августе 2016 года детективами НАБУ совместно с прокурорами Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) при получении 150 тысяч долларов взятки за вынесение судебного решения в пользу подсудимого. Арестовать судью правоохранители не смогли из-за его судейского иммунитета. Верховная Рада лишь в начале сентября дала согласие на арест подозреваемого, однако к тому времени судья покинул территорию страны. В ноябре 2016 года власти Украины объявили Чауса в международный розыск.

    Позже стало известно, что беглый судья попросил политического убежища в Молдавии. 

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