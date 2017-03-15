Суд в Молдове продлил арест судьи Чауса на 10 суток

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. В Молдове суд продлил на 10 суток арест судье Днепровского райсуда Киева Николаю Чаусу, которого подозревает во взяточничестве, сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины.

"Вчера суд Молдовы продлил еще на 10 суток арест судьи Чаусы по обстоятельствам, по которые он был задержан правоохранителями Молдовы", — отметили в САП.

Судья Чаус был задержан в августе 2016 года детективами НАБУ совместно с прокурорами Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) при получении 150 тысяч долларов взятки за вынесение судебного решения в пользу подсудимого. Арестовать судью правоохранители не смогли из-за его судейского иммунитета. Верховная Рада лишь в начале сентября дала согласие на арест подозреваемого, однако к тому времени судья покинул территорию страны. В ноябре 2016 года власти Украины объявили Чауса в международный розыск.

Позже стало известно, что беглый судья попросил политического убежища в Молдавии.