Если РФ не вмешается, то Молдавия выдаст Украине судью Чауса - нардеп

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КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Если Молдавия не выдаст арестованного в Кишиневе судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса Украине, в отношениях между странами возникнет трещина, уверен народный депутат ("Народный фронт") Антон Геращенко.

Ранее суд в Кишиневе арестовал Николая Чауса, экстрадиции которого добивается Украина, на 15 суток за незаконное пересечение молдавской границы.

"Если Молдова проявит недружелюбие к Украине и не выдаст Чауса, то в таком случае это может положить достаточно серьезную трещину в украинско-молдавских отношениях. Я надеюсь на мудрость правоохранительных органов дипломатов Молдовы и на решительность действий наших правоохранителей и дипломатов с тем, чтобы Чаус был выдан для справедливого суда Украине. У него здесь будет защита, по нему здесь будет суд. И в суде он докажет свою невиновность, если он считает, что он невиновен. Я думаю, что если Россия не вмешается в эту ситуацию, то шансы на выдачу Чауса очень высоки", — сказал Геращенко в эфире "112 Украина".

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Судья Чаус был задержан в августе 2016 года детективами НАБУ совместно с прокурорами Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) при получении 150 тысяч долларов взятки за вынесение судебного решения в пользу подсудимого. Арестовать судью правоохранители не смогли из-за его судейского иммунитета. Верховная Рада лишь в начале сентября дала согласие на арест подозреваемого, однако к тому времени судья покинул территорию страны. В ноябре 2016 года власти Украины объявили Чауса в международный розыск.

Позже стало известно, что беглый судья попросил политического убежища в Молдавии.