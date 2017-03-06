Чаусов: митинг в Бресте был самым массовым за всю историю Белоруссии

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

В белорусском Бресте прошла несанкционированная акция против так называемого "дармоедского" декрета.

Несколько сотен человек пришли к зданию Брестского горисполкома, затем часть из них прошла в зал расположенного рядом здания на встречу с руководством горисполкома. Часть людей остались на площадке перед горисполкомом и провели там пикет, который продолжался около часа.

Подробнее о митинге и его причинах в эфире радиостанции "Голос Столицы" рассказал независимый белорусский политолог Юрий Чаусов.

Расскажите о подробностях пикета, сколько людей принимали участие в нем?

— Сравнительно не много — тысяча человек, для такого большого города, как Брест — это не очень много. Это вроде бы немного, но следует понимать белорусскую ситуацию — это самые массовые протесты за последние годы в Белоруссии. И, что особенно обращает внимание, в большинстве своем люди — не активисты каких-то политических партий, хотя оппозиционные политики присутствуют и организовывают эти акции.

Как вели себя правоохранители, пикет ведь был несанкционированным?

— Действительно, это не санкционированный митинг, но каких-либо задержаний во время митинга не было, были попытки задержать группы анархистов после митинга, но митингующие отбили этих людей. И пока власти в Белоруссии реагируют на подобные акции, в основном, административными штрафами в отношении лидеров, в отношении организаторов, то есть для обычных участников это не влечет негативных последствий, и это благоприятствует тому, что протесты нарастают.

Сегодня состоялся разговор с представителями горисполкома. О чем договорились, о чем вообще удалось поговорить?

— Дело в том, что горисполком в данном случае выступает громоотводом.

Расскажите подробно о сути этого "дармоедского декрета", потому что с точки зрения работающего человека, казалось бы, все справедливо, потому что в Белоруссии вводится налог для людей, которые не ходят на работу. Почему так возмущаются люди, почему выходят на протесты и чем, собственно, они недовольны?

— Действительно, это такой неуклюжий, но способ снять налогов, наверное, основное, что возмущает людей, это сообщение президента — "тунеядцы, дармоеды", это говорит о том, против кого это налогообложение. Это, конечно, возмутило многих людей, которые работают заграницей — в России или в Польше, еще, когда люди ощущают социальную несправедливость от этого нового варианта налогообложения, и, естественно, это возмутило людей. Если бы этот декрет был введен в эпоху не экономического кризиса, а экономического подъема, таких бы протестов не было, но сокращение социальных гарантий, увеличение других налогов, и сокращение одновременно доходов населения повлияло на то, что этот декрет стал таким катализатором протестов.

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Ранее политолог-международник Владимир Воля в эфире ГС отметил, что митинги в Белоруссии против так называемого "дармоедского декрета" выгодны как самим протестующим, так и властям.