Началась процедура экстрадиции судьи Чауса в Украину

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Молдавия начала процедуру экстрадиции судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса в Украину, сообщил глава Антикоррупционной прокуратуры страны Виорел Морарь.

"Процедура экстрадиции начата", — цитирует его LB.ua.

При этом Морарь добавил, что Чаус продолжает находиться в следственном изоляторе и отказывается давать показания.

Если истечет срок ареста Чауса или его не продолжат, судью могут задержать и арестовать по запросу Украины как подозреваемого во взяточничестве, уточнил прокурор.

Чаус был задержан в августе 2016 года в Украине при получении 150 тысяч долларов взятки за вынесение судебного решения в пользу подсудимого. Арестовать судью правоохранители не смогли из-за его судейского иммунитета. Верховная Рада лишь в начале сентября дала согласие на арест подозреваемого, однако к тому времени судья покинул территорию страны. В ноябре 2016 года пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины сообщила, что Чаус объявлен в международный розыск.

Его задержали в Молдавии 28 февраля. Арест продлен до 25 марта.