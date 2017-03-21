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    Началась процедура экстрадиции судьи Чауса в Украину

    (обновлено: )24
    Глава Антикоррупционной прокуратуры Молдавии сообщил, что Николай Чаус, которого задержали в конце февраля, продолжает находиться в следственном изоляторе и отказывается давать показания.
    Николай Чаус
    УНИАН

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Молдавия начала процедуру экстрадиции судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса в Украину, сообщил глава Антикоррупционной прокуратуры страны Виорел Морарь.

    "Процедура экстрадиции начата", — цитирует его LB.ua.

    Николай Чаус
    УНИАН
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    При этом Морарь добавил, что Чаус продолжает находиться в следственном изоляторе и отказывается давать показания.

    Если истечет срок ареста Чауса или его не продолжат, судью могут задержать и арестовать по запросу Украины как подозреваемого во взяточничестве, уточнил прокурор.

    Чаус был задержан в августе 2016 года в Украине при получении 150 тысяч долларов взятки за вынесение судебного решения в пользу подсудимого. Арестовать судью правоохранители не смогли из-за его судейского иммунитета. Верховная Рада лишь в начале сентября дала согласие на арест подозреваемого, однако к тому времени судья покинул территорию страны. В ноябре 2016 года пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины сообщила, что Чаус объявлен в международный розыск.

    Его задержали в Молдавии 28 февраля. Арест продлен до 25 марта.

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