наверх
29.04.201702:43
Курсы валют НБУ
  • EUR28.89- 0.07
  • USD26.55- 0.04
Рубрики
Ещё
    В мире

    Трампа оперативно проинформировали о ракетном запуске КНДР

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (349)

    (обновлено: )45
    КНДР осуществила очередной запуск баллистической ракеты. Ракета была запущена из района аэродрома Пукчхан и, по данным Тихоокеанское командование США, не покидала территорию страны.
    Дональд Трамп
    REUTERS Kevin Lamarque

    КИЕВ, 29 апр – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп проинформирован ракетном запуске, осуществленном КНДР, сообщила пресс-служба Белого дома.

    Противоракетная система THAAD
    wikipedia
    В шаге от большой войны. Тугой узел: США - КНДР - Китай - Южная Корея

    "Администрация (США) знает о последнем ракетном запуске КНДР. Президенту доложено", — сообщил пресс-секретарь президента в коротком заявлении для прессы.

    Читайте также: Большая игра. Трамп послал мощный сигнал Китаю – политолог

    В субботу КНДР осуществила очередной запуск баллистической ракеты. Как сообщают американские СМИ со ссылкой на данные американских военных, это могла быть ракета среднего радиуса действия KN–17.

    В Пентагоне сообщили, что ракета КНДР была запущена из района аэродрома Пукчхан в 23.33 по Киеву и не покидала территорию страны.

    "Тихоокеанское командование США зафиксировало ракетный запуск КНДР в 10.33 по Гавайскому времени (23.33 по Киеву) 28 апреля. Запуск был осуществлен близ аэродрома Пукчхан (Pukchang)", — сообщил представитель Тихоокеанского командования США Дэйв Бенхам.

    По его словам, по данным командования воздушно-космической обороны Северной Америки, ракета "не покидала территорию Северной Кореи" и "не представляла угрозу Северной Америке".

    Читайте также: Операция флота США в акватории Южно-Китайского моря. Мнение эксперта

    В начале апреля, после очередного ракетного испытания КНДР, тема возможного нанесения США удара по КНДР стала главным вопросом обсуждения в мире и в Азии. Президент США Дональд Трампа заявил ранее, что рассматриваются все варианты воздействия на КНДР..

    США направили к берегам Корейского полуострова ударную авианосную группировку во главе с авианосцем "Карл Винсон". КНДР, как и во многих случаях ранее, пригрозила США ядерным ударом. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Разбор памятника УПА на кладбище в польском селе Грушовичи
    Украина - Польша: патриотизм и раздор
    Директор Департамента общественных коммуникаций КГГА Марина Хонда
    Готовность номер один: Киев ждет Евровидение
    Жестокое убийство на столичной Оболони
    Криминальная Украина: беспредел и насилие
    Сергей Шнуров. Архивное фото
    Выборы президента Франции: Макрон или Ле Пен?