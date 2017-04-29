Трампа оперативно проинформировали о ракетном запуске КНДР

КИЕВ, 29 апр – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп проинформирован ракетном запуске, осуществленном КНДР, сообщила пресс-служба Белого дома.

"Администрация (США) знает о последнем ракетном запуске КНДР. Президенту доложено", — сообщил пресс-секретарь президента в коротком заявлении для прессы.

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В субботу КНДР осуществила очередной запуск баллистической ракеты. Как сообщают американские СМИ со ссылкой на данные американских военных, это могла быть ракета среднего радиуса действия KN–17.

В Пентагоне сообщили, что ракета КНДР была запущена из района аэродрома Пукчхан в 23.33 по Киеву и не покидала территорию страны.

"Тихоокеанское командование США зафиксировало ракетный запуск КНДР в 10.33 по Гавайскому времени (23.33 по Киеву) 28 апреля. Запуск был осуществлен близ аэродрома Пукчхан (Pukchang)", — сообщил представитель Тихоокеанского командования США Дэйв Бенхам.

По его словам, по данным командования воздушно-космической обороны Северной Америки, ракета "не покидала территорию Северной Кореи" и "не представляла угрозу Северной Америке".

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В начале апреля, после очередного ракетного испытания КНДР, тема возможного нанесения США удара по КНДР стала главным вопросом обсуждения в мире и в Азии. Президент США Дональд Трампа заявил ранее, что рассматриваются все варианты воздействия на КНДР..

США направили к берегам Корейского полуострова ударную авианосную группировку во главе с авианосцем "Карл Винсон". КНДР, как и во многих случаях ранее, пригрозила США ядерным ударом.