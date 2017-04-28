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    В мире

    Трамп не исключил "крупного" конфликта с КНДР

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    Как отмечается, существует вероятность, что власти США могут дойти до крупного, крупного конфликта с Северной Кореей. Трамп готов решать вопрос в рамках дипломатии, однако, по его словам, "это очень сложно".
    Дональд Трамп
    REUTERS Jonathan Ernst

    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп считает возможным военный конфликт с КНДР, однако предпочитает действовать дипломатическим путем. Об этом он заявил в интервью агентству Reuters.

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    "Существует вероятность, что мы можем дойти до крупного, крупного конфликта с Северной Кореей. Безусловно", — сказал Трамп.

    Дональд Трамп
    REUTERS Jonathan Ernst
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    Он добавил, что готов решать вопрос в рамках дипломатии, однако, по его словам, "это очень сложно".

    Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США не ищут смены режима в КНДР.

    В начале апреля, после очередного ракетного испытания КНДР, тема возможного нанесения США удара по КНДР стала главным вопросом обсуждения в мире и в Азии. Президент США Дональд Трампа заявил ранее, что рассматриваются все варианты воздействия на КНДР.

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    США направили к берегам Корейского полуострова ударную авианосную группировку во главе с авианосцем "Карл Винсон". КНДР, как и во многих случаях прежде, пригрозила США ядерным ударом.

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