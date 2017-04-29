наверх
29.04.201701:11
Курсы валют НБУ
  • EUR28.89- 0.07
  • USD26.55- 0.04
Рубрики
Ещё
    В мире

    Запущенная в КНДР ракета взорвалась сразу после пуска – СМИ

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (348)

    (обновлено: )58
    По данным южнокорейских военных, пуск был произведен около 05.30 по местному времени. Эксперты считают, что ракета взорвалась через несколько секунд после старта.
    Флаг КНДР
    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 апр – РИА Новости Украина, Екатерина Плясункова. Северная Корея осуществила пуск баллистической ракеты из района в провинции Пхёнан-Намдо, испытание прошло неудачно, сообщило в ночь на субботу агентство Ренхап.

    Противоракетная система THAAD
    wikipedia
    В шаге от большой войны. Тугой узел: США - КНДР - Китай - Южная Корея

    "КНДР осуществила пуск неопознанного объекта в районе Пукчхан провинции Пхёнан-Намдо сегодня утром", — приводит агентство Ренхап заявление южнокорейского объединенного комитета начальников штабов.

    Читайте также: Большая игра. Трамп послал мощный сигнал Китаю – политолог

    По данным военных, пуск был произведен около 05.30 по местному времени (23.30 пятницы по Киеву). Эксперты считают, что ракета взорвалась через несколько секунд после старта.

    В настоящее время специалисты пытаются определить тип ракеты.

    В начале апреля, после очередного ракетного испытания КНДР, тема возможного нанесения США удара по КНДР стала главным вопросом обсуждения в мире и в Азии. Президент США Дональд Трампа заявил ранее, что рассматриваются все варианты воздействия на КНДР..

    США направили к берегам Корейского полуострова ударную авианосную группировку во главе с авианосцем "Карл Винсон". КНДР, как и во многих случаях ранее, пригрозила США ядерным ударом. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Разбор памятника УПА на кладбище в польском селе Грушовичи
    Украина - Польша: патриотизм и раздор
    Директор Департамента общественных коммуникаций КГГА Марина Хонда
    Готовность номер один: Киев ждет Евровидение
    Жестокое убийство на столичной Оболони
    Криминальная Украина: беспредел и насилие
    Выборы президента Франции: Макрон или Ле Пен?