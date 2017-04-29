Запущенная в КНДР ракета взорвалась сразу после пуска – СМИ

КИЕВ, 29 апр – РИА Новости Украина, Екатерина Плясункова. Северная Корея осуществила пуск баллистической ракеты из района в провинции Пхёнан-Намдо, испытание прошло неудачно, сообщило в ночь на субботу агентство Ренхап.

"КНДР осуществила пуск неопознанного объекта в районе Пукчхан провинции Пхёнан-Намдо сегодня утром", — приводит агентство Ренхап заявление южнокорейского объединенного комитета начальников штабов.

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По данным военных, пуск был произведен около 05.30 по местному времени (23.30 пятницы по Киеву). Эксперты считают, что ракета взорвалась через несколько секунд после старта.

В настоящее время специалисты пытаются определить тип ракеты.

В начале апреля, после очередного ракетного испытания КНДР, тема возможного нанесения США удара по КНДР стала главным вопросом обсуждения в мире и в Азии. Президент США Дональд Трампа заявил ранее, что рассматриваются все варианты воздействия на КНДР..

США направили к берегам Корейского полуострова ударную авианосную группировку во главе с авианосцем "Карл Винсон". КНДР, как и во многих случаях ранее, пригрозила США ядерным ударом.