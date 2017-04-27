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    США успешно испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (340)

    (обновлено: )203
    Запуск ракеты произошел в ночь на среду с авиабазы Ванденберг в штате Калифорния. Представитель Командования глобальных ударов ВВС США заявила, что испытания планировались за год и их проведение не связано с ситуацией на Корейском полуострове.
    Испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
    архивное фото/military.com

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Американские военные успешно испытали межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) Minuteman III, которая составляет основу стратегических ядерных сил страны, сообщила пресс-служба ВВС США.

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    По ее данным, запуск ракеты произошел в ночь на среду с авиабазы Ванденберг в штате Калифорния.

    Как отмечается, "боеголовка ракеты успешно долетела до полигона на атолле Кваджалейн (Маршалловы острова) примерно в 4,2 тысячи миль от места старта".

    Подчеркивается, что за испытание отвечали подразделения ВВС США в штатах Вайоминг, Монтана и Небраска.

    Ранее представитель Командования глобальных ударов ВВС США заявила, что испытания планировались за год и их проведение не связано с ситуацией на Корейском полуострове.

    В настоящее время Minuteman III является единственной межконтинентальной баллистической ракетой наземного базирования, принятой на вооружение в США. По последним данным из открытых источников, всего Соединенные Штаты располагают 450 ракетами Minuteman III, которые останутся на вооружении как минимум до 2020 года.

    МБР Minuteman III состоят на вооружении армии США с 1970 года, в конце 1978 года их производство было прекращено. Ракета способна поражать цели в радиусе 12 тысяч километров.

    В начале апреля, после очередного ракетного испытания КНДР, тема возможного нанесения США удара по КНДР стала главным вопросом обсуждения в мире и в Азии. Президент США Дональд Трампа заявил ранее, что рассматриваются все варианты воздействия на КНДР.

    США направили к берегам Корейского полуострова ударную авианосную группировку во главе с авианосцем "Карл Винсон". КНДР, как и во многих случаях ранее, пригрозила США ядерным ударом. Ранее КНДР заявила о готовности ответить на военные действия США. 

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