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    США проведут испытания межконтинентальной баллистической ракеты - СМИ

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    Как сообщил полковник Джон Мосс, который, по данным СМИ, отдаст команду о пуске ракеты, пуск Minuteman III необходим для проверки статуса национальных ядерных сил.
    Испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Архивное фото
    архивное фото/military.com

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III готовятся провести ВВС США, сообщает Washington Examiner.

    По данным издания, ракета будет запущена в среду с базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии, чтобы продемонстрировать ядерные возможности США.

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    Представитель Командования глобальных ударов ВВС США заявила, что испытания планировались за год и их проведение не связано с ситуацией на Корейском полуострове.

    "Этот пуск Minuteman III необходим для проверки статуса наших национальных ядерных сил, а также для демонстрации наших ядерных возможностей", — заявил полковник Джон Мосс, который отдаст команду о пуске ракеты.

    Ранее сообщалось, что в настоящее время Minuteman III является единственной межконтинентальной баллистической ракетой наземного базирования, принятой на вооружение в США. По последним данным из открытых источников, всего Соединенные Штаты располагают 450 ракетами Minuteman III, которые останутся на вооружении как минимум до 2020 года.

    МБР Minuteman III состоят на вооружении армии США с 1970 года, в конце 1978 года их производство было прекращено. Ракета способна поражать цели в радиусе 12 тысяч километров. Всего на вооружении американской армии находятся 450 ракет данного класса, расположенных на базах в штатах Вайоминг, Северная Дакота и Монтана.

    Напряженность вокруг Корейского полуострова возросла в последние месяцы в связи с рядом ракетных испытаний КНДР и слухами о возможном новом ядерном испытании. США заявляют, что не исключают военного варианта действий против КНДР, но при этом намерены сосредоточиться на экономическом давлении на Пхеньян с помощью санкций.

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