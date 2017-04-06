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    Южная Корея испытала собственную баллистическую ракету дальностью 800 км

    Тема:

    Ядерные испытания в КНДР (278)

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    По данным СМИ, на испытательном полигоне в Анхыне при Институте оборонных исследований министерства обороны проведено испытание баллистической ракеты типа "Хёнму" с дальностью 800 километров.
    Флаг Южной Кореи
    flickr.com/ Jonathan Tommy

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина, Иван Захарченко. Южная Корея заявила об испытании собственной баллистической ракеты с дальностью полета до 800 километров, передает агентство Рёнхап.

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    По его данным, на испытании присутствовал министр обороны страны Хан Мин Гу. Дата пуска ракеты не называется.

    "Недавно на испытательном полигоне в Анхыне при Институте оборонных исследований министерства обороны проведено испытание баллистической ракеты типа "Хёнму" с дальностью 800 километров", — приводит Рёнхап слова военного источника.

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    Военные Южной Кореи подчеркнули, что южнокорейская баллистическая ракета покрывает всю территорию КНДР, которая накануне провела очередное испытание баллистической ракеты, предположительно, среднего радиуса действия.

    В начале марта КНДР провела пуски четырех ракет, предположительно, нового типа, три из которых упали в исключительной экономической зоне Японии. По данным министерства обороны Японии, ракеты достигли района в Японском море в 300-350 километрах к западу от полуострова Ога префектуры Акита. Материального ущерба от пусков зафиксировано не было. Ранее генеральный секретарь ООН осудил проведенные КНДР ракетные пуски, назвав их нарушением резолюций СБ ООН и угрозой региональной безопасности.

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