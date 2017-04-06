Грищенко о месте Украины в мировой повестке дня

Украинский народ уже не доверяет власти, потому что она не способна выполнить обязательства, которые сама же на себя берет, заявил в эфире телеканала NewsOne бывший министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.

"Никто уже не доверяет украинской власти, потому что она проявила неспособность выполнять те обязанности, которые она брала на себя. Ведь никто не заставлял подписываться под минскими договоренностями, которые на сегодняшний день правительство не способно обеспечить", — считает Грищенко.

По его словам, все зависит от политической воли и от способности власти демонстрировать то, что можно взять на себя только те обязательства, которые она может выполнить.

При этом экс-министр прокомментировал нынешнюю ситуацию в Сирии и заявил, что вопрос сирийской войны отодвигает украинские проблемы на второй план.

"То, что Украина и так на втором плане – это понятно. Потому что среди приоритетов американской внешней политики на современном этапе борьба с Исламским государством находится на первом месте. Второе – это Иран. Третье – это Северная Корея с ее ядерной проблемой. Четвертое – это Китай. Пятое – это Россия и вместе с Россией мы", — сказал Грищенко.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ), однако добиться полного прекращения огня в Донбассе пока не удалось.