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    РФ пришло время тщательно подумать о своей поддержке Асада - Тиллерсон

    Тема:

    Сирия: химическая атака в Идлибе (111)

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    Госсекретарь США, комментируя химическую атаку в Идлибе, заявил, что "пришло время, чтобы русские в действительности задумались о своей продолжающейся поддержке режима Асада".
    Рекс Тиллерсон. Архивное фото
    REUTERS Kevin Lamarque

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. России пришло время тщательно подумать о своей поддержке сирийского президента Башара Асада, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсо.

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    "Мы считаем, что пришло время, чтобы русские в действительности задумались о своей продолжающейся поддержке режима Асада", — сказал Тиллерсона, которого цитирует госдепартамент США.

    Так госсекретарь ответил на вопрос журналистов об инциденте с химическим оружием в сирийской провинции Идлиб.

    Ситуация в сирийском Идлибе. Архивное фото
    REUTERS/Ammar Abdullah TEMPLATE OUT
    РФ представила СБ ООН проект резолюции по расследованию химатаки в Идлибе

    Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Сирийская армия со своей стороны обвинила в атаке террористов. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

    Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за химатаку в контролируемой сирийской оппозицией провинции Идлиб на президента Башара Асада. 

    Минобороны РФ накануне сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. 

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    Ранее президент Сирии Башар Асад заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие.

    В конце марта госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что судьбу Асада должен решить сирийский народ. Постпред США при ООН Никки Хейли в свою очередь сообщила, что уход Асада больше не является приоритетом США в отношении этой страны. Эту же позицию подтвердили в Белом доме. По словам пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, США "потеряли много возможностей по Асаду с прошлой администрацией", и главным приоритетом США в Сирии на данный момент является борьба с "Исламским государством", а не отставка Асада.

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