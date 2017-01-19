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    Грищенко: приглашения на инаугурация президента США платные

    Тема:

    Вашингтон. Инаугурация Трампа (498)

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    Как заявил министр иностранных дел Украины 2010-2012 годов Константин Грищенко, инаугурация президента США не финансируется из государственного бюджета, поэтому приглашение платные.
    112 Украина/youtube

    "Рассылаются приглашения всем, нужно заплатить деньги или нужно иметь того, кто тебя пригласит…Но это не означает, что Трам или его окружение связаны с этими людьми или имеют отношения к их личному приглашению…Сами мероприятия, которые требуют серьезных затрат финансовых, они не финансируются их государственного бюджета США", — заявил Грищенко в эфире "112 Украина". 

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    Инаугурация Трампа состоится в Вашингтоне 20 января.

    Ранее сообщалось, что десятки народных депутатов, влиятельных бизнесменов, представителей общественных организаций и служителей религиозных общин Украины  намерены принять участие в мероприятиях по случаю инаугурации президента США Дональда Трампа. В их числе — Юлия Тимошенко, Оксана Билозир и Вадим Новинский.

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