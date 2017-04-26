Большая игра. Трамп послал мощный сигнал Китаю – политолог

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Прошло 100 дней президентства Дональда Трампа. Он уже успел заявить о том, что Северная Корея ищет неприятностей, и если Китай не поможет США, то они разберутся с Северной Кореей сами. Это вызвало широкий резонанс в мире. Тем более одновременно с этими заявлениями к берегам Северной Кореи двинулся американский флот.

В ответ официальный Пхеньян заявил, что он готов к любому типу войны, который желают США. Мир оказался у опасной черты. Несмотря на все угрозы, Северная Корея провела испытания ракет средней дальности.

Американская сторона заявила о том, что готова на сокрушительный ответ в том случае, если Северная Корея предпримет атаку на какую-либо страну. Как будут развиваться события дальше, насколько мир подошел к опасной черте, политолог Денис Кирюхин в рамках своего авторского проекта "Расклад по-американски" обсудил с научным сотрудником Центра исследования Азии и глобализации национального университета Сингапура Александром Королевым.

Насколько серьезна угроза масштабной войны в связи с ракетными испытаниями, которые проводит Пхеньян? Или то, что мы сегодня наблюдаем, не более, чем опасная игра мускулами?

– Я склоняюсь скорее ко второму. То есть, на мой взгляд, это скорее опасная игра, чем реальная угроза масштабной войны.

Здесь нужно учитывать целый ряд факторов. Во-первых, это игра или неважно как ее называть, вовсе не новая. Поскольку и сами испытания ядерного оружия КНДР явление не новое, это по сути уже пятый тест. Первый был в 2006-ом, потом в 2009-ом, потом в 2013-ом, и два теста в 2016-ом. То есть это уже некоторая рутина.

И более того, военные меры обсуждались при президенте Клинтоне, тоже довольно острая была ситуация, при Обаме велись разговоры о применении силы. То есть, принципиально подход Трампа не оригинален. Но, возможно, риторика острее, плюс еще китайский фактор.

Также необходимо различать ракетные испытания, которые вы упомянули в своем вопросе, и испытания ядерного оружия. Что касается последнего, то есть ядерного оружия, то тут уже существует некий консенсус, что северокорейский режим таким оружием обладает.

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А вот с ракетами, или используя профессиональный термин, с носителями, которые могли бы эффективно транспортировать ядерные заряды, дело обстоит сложнее. И судя по последнему неудачному тесту, который состоялся, кажется 15 апреля, когда ракета развалилась и упала в море, дело с носителями у КНДР обстоит плохо.

Тут технически сложный момент, который КНДР, видимо, трудно преодолеть, поскольку для установки на ракету ядерный заряд должен быть очень маленьким по размеру, а поэтому и название "ядерная боеголовка", но при этом заряд должен быть очень мощным, и вот этот момент технический пока преодолеть не удалось.

Одно дело взрывать что-то под землей и сотрясать окрестности, а другое дело – установить достаточно маленький заряд. И здесь все убедились, что этого еще не достигнуто. Поэтому и спал накал страстей буквально вчера-позавчера.

То есть в регионе не чувствуется такой напряженности, как нам отсюда кажется?

– Нет, я бы сказал, что за последние два дня напряженность спала, и вообще, само военное решение неприемлемо.

КНДР не нужно никакое ядерное оружие, чтобы сделать решение о превентивной атаке США, если не невозможным, то очень тяжелым. Поскольку южнокорейский Сеул, который является одним из самых плотно населенных городов, находится в 35 милях от северокорейской границы и обычная артиллерия без всяких ядерных зарядов его легко достает.

И КНДР может нанести такой ущерб и такие жертвы, в случае, если Пхеньян будет подвержен атаке США, что никто ответственность за такое решение на себя не возьмет. Поэтому я бы не сгущал красок.

США двинули флот, Трамп делает очень жесткие заявления, Майкл Пенс говорит о том, что стратегическому терпению США пришел конец. На этом фоне официальный Пекин фактически присоединяется – прямо или косвенно – к такой антикорейской стратегии США. Не оказывается ли в этом случае Трамп победителем, потому что он навязал определенную политику Китаю?

– Безусловно, я согласен с тем, что Трампу удалось взять инициативу в свои руки по КНДР, но я бы сказал, что произошло гораздо нечто более важное, более масштабное, чем просто перехват инициативы и, как вы сказали, навязывание своей политики.

На мой взгляд, Трамп в определенной степени разрушил вот этот набирающий силу стереотип или миф о том, что Китай стал глобальной сверхдержавой. Известно, что в последние 10-15 лет активно муссировалась тема о том, что Китай становится могущественной державой с глобальным влиянием. При этом часто внимание фокусировалось на огромной, быстро растущей экономике. Но это правда, действительно.

В сфере экономики Китай показывает беспрецедентный рост. Но экономика – это только один из компонентов глобального влияния, возможно даже не самый главный. А вот что касается геополитической мощи и влияния, то такая ситуация с Трампом показала, что все-таки Китаю нужно пройти еще длинный путь.

Таким образом, можно зафиксировать, что к своим 100 дням президентства Трамп может записать в актив позицию США в Юго-Восточной Азии?

– Можно так выразиться. Это, наверное, очень большой регион… По Северной Корее можно так сказать, я думаю.

Известно, что накануне этого северокорейского кризиса поднялась тема размещения американских ПРО в Южной Корее. Пекин очень нервно отреагировал на эти стремления США. Можем ли мы трактовать этот кризис, эту игру мускулами, как отвлекающий маневр? То есть целью была не столько КНДР, сколько Китай, и США таким образом навязывали свою программу ПРО в регионе?

– Вообще, вы знаете, в Китае давно бытует такое мнение о том, что США вовсе не заинтересовано в Северной Корее, и что ядерная программа КНДР волнует США не так сильно вовсе. И наоборот, США заинтересованы в существовании этого кризиса, поскольку он оправдывает военное присутствие Америки в Азии, включая как раз консолидацию военных союзов с Японией и Южной Кореей.

Здесь есть опасность как раз скатывания к региональной холодной войне, потому что в случае ужесточения американской политики, Южная Корея будет как один из важных союзников ближе притянута к Вашингтону в плане вопросов стратегической безопасности.

То же самое можно сказать о Японии, несмотря на призывы в японском обществе стать нормальной страной, здесь имеется в виду державой, обладающей большей свободой в оборонной политике, по сути, тоже происходит консолидация японско-американского союза из-за северокорейской угрозы.

И размещение непосредственно THAAD, этого комплекса ПРО, в Южной Корее, он в Китае прямым текстом трактуется как угроза китайской национальной безопасности и что основная цель – вовсе не какой-то там северокорейский режим с его ядерной программой, а это виток, звено стратегии сдерживания Китая в Азии.

После такой форсированной атаки Трампа можно ли ожидать изменения китайской политики в отношении КНДР? Потому что не секрет, что Северная Корея, с одной стороны, сосед и союзник, но с другой стороны, неудобный сосед и неудобный союзник для Китая. И мне в частных беседах неоднократно приходилось слышать от китайской стороны такое глухое недовольство в адрес Северной Кореи. Можно ли ожидать серьезных корректировок северокорейской политики Китая?

– Ситуация сложная. Она осложняется тем, что действительно Северная Корея – это формальный союзник Китая. У них подписан двусторонний договор в 61-ом году, если не ошибаюсь, согласно которому, если одна из сторон подвергается агрессии или военной атаке, то вторая сторона, в данном случае Китай, обязан незамедлительно предоставить военную помощь.

То есть, неважно, насколько плох, насколько уродлив твой союзник, насколько ты им недоволен, факт остается фактом, что это формальный союз с гарантией предоставления военной помощи. И вот такой нажим со стороны США на КНДР в последнее время, он и реакция Китая соответственно, она не в лучшем свете представляет Китай перед международным сообществом.

Потому что опять же, тот факт, что это формальный союзник и такое некое прогибание Китая под американским давлением, поднимает очень много вопросов как раз о надежности Китая как стратегического партнера.

Но здесь есть большое но, а именно то, что вообще китайская дипломатия реагирует не сразу. И тот факт, и даже некий шок, который произошел во время саммита между Си Цзиньинем и Трампом, когда во время десерта Трамп объявил, что США наносит ракетный удар по Сирии, застал, конечно, Си Цзиньпиня врасплох. И это очень сильная пощечина, я бы так сказал.

По той простой причине, что вообще китайская дипломатия не любит сюрпризов. Все должно идти по протоколу, а протокол был такой, что Си Цзиньпинь должен впечатлить всех, и главное, население Китая, что он находится на короткой ноге, на равных, ест мороженое со сверхдержавой США.

И вообще в Китае давно лелеют мечту под названием G-2, то есть, что в мире не одна сверхдержавы, а две равных по значимости державы, но такой маневр со стороны Трампа отправил очень такой сильный сигнал, я бы сказал, именно во время переговоров, то что и известно, что Китай накладывал вето на американские резолюции по Сирии.

То есть, это такой сигнал, что, как говорится, мы можем, конечно, сотрудничать, но мне нет дела до ваших вето в ООН и я готов делать, что хочу и что считаю нужным. Китай, мне кажется, отреагирует, но будет некая задержка. Мне кажется, Китай находится в стадии переваривания того, что происходит.

Есть еще одна очень болезненная точка в этом регионе. Это Южнокитайское море и проблема со спорными островами, на которых Китай размещает свои военные базы. Мы знаем, что США на это нервно реагируют, на это нервно реагируют и соседи Китая – Корея и Япония. Позиции Китая в Южнокитайском море не окажутся ли под ударом? Насколько он может поддаться давлению?

– Мне кажется, китайцы будут сосредоточиваться сейчас на всех фронтах отношений с США. Потому что политика Трампа, несмотря на то, что она действительно как бы позволила Америке перехватить инициативу, она понизила уровень доверия, который был и так низким в китайско-американских отношениях, возник серьезный элемент непредсказуемости.

То есть, вот это как раз то, что я имел, когда говорил, что китайцы будут сейчас сосредоточиваться и готовиться к ответу, но к ответу долгосрочному. В Южнокитайском море пока что ничего не происходит. Имеется в виду, что стратегия Китая не меняется. Возведение военных баз и взлетных полос продолжается полным ходом.

Буквально на днях Россия наложила вето, в отличие от Китая, который готов был воздержаться, на резолюцию, которую вносили США по Северной Корее. Неожиданный такой союзник у Северной Кореи в лице России – это выпад Москвы в адрес Вашингтона?

– Это системный тренд балансирования со стороны России по отношению к американскому доминированию. И здесь – целая цепочка событий, и выпад, не выпад, но это, конечно, сигнал, что Россия не согласна с политикой США и именно со стратегией доминирования, и что как бы будет продолжать пытаться оставаться важным игроком в этих вопросах.