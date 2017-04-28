Трамп выставил Сеулу миллиардный счет за защиту от КНДР

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Южная Корея должна заплатить один миллиард долларов за систему противоракетной обороны THAAD, заявил президент США Дональд Трамп.

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Он также отметил, что также хочет пересмотреть или избавиться от "ужасного" торгового соглашения с Сеулом.

Ранее командующий Тихоокеанским командованием США адмирал Гарри Гаррис заявил, что американская система противоракетной обороны THAAD в Южной Корее будет введена в строй в ближайшие дни.

Оборудование для новейшей американской системы заатмосферного перехвата баллистических ракет THAAD в среду, 26 апреля, утром доставили на место размещения системы в Южной Корее, сообщило ранее агентство Ренхап. Ожидается, что в мае размещение системы должно быть завершено.

По сообщениям южнокорейских СМИ, батарея THAAD в Южной Корее будет иметь от четырех до девяти подвижных гусеничных установок, каждая из которых рассчитана на восемь ракет перехватчиков, хотя официальных данных пока опубликовано не было. Батарея также будет оснащена противоракетным радаром TPY-2 TM. Радиус действия таких противоракет, как утверждается, не превышает 200 километров.

США объясняют размещение системы THAAD в Южной Корее ракетной угрозой со стороны КНДР. Эти действия уже вызвали серьезную обеспокоенность Китая и России.

В начале апреля, после очередного ракетного испытания КНДР, тема возможного нанесения США удара по КНДР стала главным вопросом обсуждения в мире и в Азии. Президент США Дональд Трампа заявил ранее, что рассматриваются все варианты воздействия на КНДР.

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США направили к берегам Корейского полуострова ударную авианосную группировку во главе с авианосцем "Карл Винсон". КНДР, как и во многих случаях прежде, пригрозила США ядерным ударом.