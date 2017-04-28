Мировые СМИ: Трамп и КНДР, кольца Сатурна, гонорары Флинна

РИА Новости Украина

Трамп о "большом конфликте" с КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью агентству Рейтер, что существует шанс "большого конфликта" с КНДР, но он предпочитает дипломатическое решение. Важность этого заявления отметили многие зарубежные СМИ (New York Times, Politico, Guardian, Independent и многие другие).

"Существует шанс, что мы можем закончить большим, большим конфликтом с Северной Кореей. Определенно", — сказал Трамп. В то же время, он отметил, что хочет мирного разрешения кризиса. "Мы бы хотели разрешить проблемы дипломатическим путем, но это очень сложно", — добавил американский лидер. Он вновь подчеркнул роль Китая в урегулировании проблемы вокруг КНДР, отметив, что китайский лидер Си Цзиньпин "делает все возможное".

Отвечая на вопрос, считает ли он поведение северокорейского лидера Ким Чен Ына рациональным, Трамп ответил, что он действует, исходя из предположения, что он разумный. Трамп также отметил, что Ким Чен Ын пришел к власти в очень молодом возрасте. "Я надеюсь, что он разумный", — подчеркнул он. США считают Китай ключевой страной для решения ядерной проблемы КНДР. В начале апреля состоялся визит председателя КНР Си Цзиньпина в США, где прошли его переговоры с президентом Дональдом Трампом.

Гонорары Флинна

Офис генерального инспектора Пентагона начал в апреле расследование в отношении экс-советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна, чтобы выяснить, получал ли он гонорары из-за рубежа, сообщил телеканал CNN со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении надзорного комитета конгресса. Аналогичное расследование уже проводит сам надзорный комитет. Ранее появлялись неподтвержденные сообщения, что Флинн в бытность советником Дональда Трампа или незадолго перед этим мог получать гонорары в России и Турции. Ранее газета Hill утверждала, что гонорары экс-советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна в России могли составить около 56 тысяч долларов, полученных от телеканала RT, "Лаборатории Касперского" и авиакомпании "Волга-Днепр". Издание ссылалось на документы, полученные надзорным комитетом палаты представителей. RT со своей стороны опровергал заявления о том, что Флинн получал от телеканала деньги. В четверг вновь прозвучали обвинения в связях с RT — глава демократов в комитете по надзору палаты представителей Элайджа Каммингс обвинил экс-советника президента США в незаконном получении денег от российского телеканала. При этом доказательств того, что Флинн получал деньги от RT Каммингс, как и ранее другие авторы подобных заявлений, не привел.

Инцидент с United Airlines улажен

Американская авиакомпания United Airlines достигла мирового соглашения с пассажиром Дэвидом Дао, который был силой снят с одного из рейсов, пишут многие мировые СМИ. "United взяла полную ответственность за то, что произошло… не пытаясь обвинить других… За такое отношение к корпоративной ответственности, нужно поаплодировать United", — цитирует New York Times одного из адвокатов Дао. Сообщается, что авиакомпания подтвердила, что соглашение было достигнуто, однако сумма компенсации не разглашается. Инцидент на рейсе авиакомпании United Airlines произошел 9 апреля в аэропорту Чикаго, когда трех пассажиров попросили освободить места для сотрудников авиакомпании в связи с овербукингом (ситуация, когда на рейс продано больше билетов, чем есть мест в самолете). Когда один из пассажиров Дэвид Дао отказался это сделать, сотрудники службы безопасности насильно вывели его из самолета, причинив ему травмы. Также авиакомпания сняла с другого рейса молодую пару, которая перед вылетом пересела на другие свободные места в салоне самолета, которые, как оказалось, стоили дороже из-за повышенной комфортности. Кроме того, ранее пассажира одного из рейсов United Airlines ужалил скорпион.

"Кассини" между Сатурном и его кольцами

Межпланетный зонд "Кассини" успешно совершил первое в истории космических исследований прохождение между Сатурном и его кольцами. Об этом пишут ведущие мировые СМИ, такие как Washington Post, Guardian, Telegraph и другие. Прохождение началось в среду, однако НАСА отмечало, что между зондом и Землей не было контакта.

Читайте также: Сенсация от NASA: на спутнике Сатурна возможна жизнь

"Мы сделали это! "Кассини" вступил в контакт с Землей и направляет обратно данные после того, как успешно погрузился в зазор между кольцами и Сатурном", — написало НАСА в четверг, отметив, что пространство между Сатурном и кольцами больше не является неизведанным. Согласно планам НАСА, до окончания миссии аппарат совершит 22 еженедельных "погружения" между кольцами и телом планеты. Кроме того, "Кассини" уже успел сделать снимки. "Ученые впервые увидели пространство между Сатурном и его кольцами. И это потрясающе", — пишет Washington Post. НАСА отмечало, что это погружение поможет улучшить понимание того, как образуются и формируются планеты-гиганты и планетарные системы. Прохождение вблизи колец планеты станет завершением космического путешествия "Кассини", который был запущен в космос почти 20 лет назад. Как отмечают в НАСА, топливо аппарата на исходе, и планируется, что 15 сентября текущего года он завершит свою миссию, войдет в атмосферу Сатурна, где завершит свое существование. Таким образом его создатели надеются уберечь от обломков межпланетной станции луны планеты, на которых потенциально возможна жизнь.