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    Власти Франции безусловно поддержат Макрона во втором туре выборов

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    Выборы президента Франции (82)

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    По словам источника, глава Кабмина Франции Бернар Казнев на встрече 25 членов правительства призвал "к единению во имя всех граждан, придерживающихся республиканских ценностей".
    Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Правительство Франции "безусловно поддерживает" кандидата в президенты от движения "Вперед" Эммануэля Макрона во втором туре выборов с тем, чтобы не позволить лидеру партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен прийти к власти, передает в понедельник агентство Франс Пресс со ссылкой на окружение премьер-министра Бернара Казнева.

    Предварительные результаты президентских выборов во Франции
    РИА Новости, Инфографика
    Предварительные результаты президентских выборов во Франции

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    По словам источника агентства, глава правительства "призывает к единению во имя этой цели всех граждан, придерживающихся республиканских ценностей".

    Заявление поступило по итогам встречи, участие в которой принимали порядка 25 членов правительства. Встреча шла более двух часов.

    В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура Макрон набрал 24,01% голосов, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они выходят во второй тур. Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон выбыл из президентской гонки с 20,1% голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон набрал 19,58%.

    По уточненным данным на сайте МВД, явка составила 77,77% (на прошлых выборах в 2012 году — 80,42%), от голосования воздержались 22,23% избирателей (20,53% в 2012 году).

    Второй тур выборов пройдет 7 мая.

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