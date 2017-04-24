Франция, выборы: арабский Париж тоже выбирал свое будущее

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Немалую часть прибывающих в воскресенье на избирательные участки во Франции граждан имеют арабские корни. Корреспондент РИА Новости 23 апреля опросил избирателей, выяснив их мнение относительно программ кандидатов, в том числе противоречивой фигуры Марин Ле Пен, приход которой к власти может поставить под угрозу пребывание иностранцев в стране.

Бухгалтер алжирского происхождения Ясин ждет своей очереди перед избирательным участком на улице Пьера Жирара в 19-м округе Парижа. "Как и в 2012 году, я проголосую за моего любимого кандидата, представляющего левых — Жан-Люка Меланшона", - заявил Ясин.

19-й округ традиционно считается оплотом левых, в то время как, к примеру, за правых традиционно голосуют в 7-м округе.

Ясин считает, что французская политика "зашла в тупик". "Посмотрите, каково было правление правого Саркози! Посмотрите, как управлял страной нынешний президент Олланд! Как левый, я полагался на социалистическое правительство Олланда, но реальных изменений мы не увидели", — заявляет избиратель.

По мнению Ясина, на этих выборах шансов у Меланшона на победу гораздо больше, чем пять лет назад. "Европа на последнем издыхании. Меланшон не будет подчиняться ФРГ и Брюсселю, как делали Саркози и Олланд", — считает Ясин. При этом он не исключает победы кандидата от "Национального фронта" Марин Ле Пен.

"Это может стать сюрпризом. Если она придет к власти, то ее политика станет катастрофой для Франции и для иностранцев, живущих в стране, для мусульман. В конце концов, ее программа — праворадикальная", — считает Ясин.

В нескольких метрах от Ясина француженка Лур. Она изучает юриспруденцию, а голос свой отдаст за Эммануэля Макрона. "Сегодня нам нужны перемены. Мы устали от старого поколения политиков, а Макрон молодой и представляет эти изменения", — заявила Луар.

По словам девушки, экономическая программа Макрона кажется ей наиболее подходящей: "Я не эксперт в международной политике, но думаю, что его предложения справедливы, в отличие от идей других кандидатов. Надеюсь, опросы перед выборами были верными".

В 18-м округе Парижа у участка стоит врач сирийского происхождения Ахмад, получивший гражданство Франции всего два года назад.

"Я впервые голосую в стране, принявшей меня. Если честно, было нелегко в самом начале определиться с выбором. Мне подходит программа левых с социальной точки зрения, а с экономической — программа правых", — делится мыслями Ахмад.

Изначально Ахмад хотел голосовать за Франсуа Фийона: "он придаст толчок нашей экономике". "Но я не стал голосовать за него: я не поддерживаю его внешнюю политику. Я сириец и не поддерживаю сирийские власти, а Фийон не осудил в достаточной мере власти Сирии, наоборот — выразил поддержку операции РФ в САР. Поэтому я решил голосовать за социалиста Бенуа Амона, с внешней политикой которого я согласен, хотя экономической программой я не очень доволен", - заявил Ахмад.

В воскресенье во Франции проходил первый тур выборов президента. Утром открылись более 66 тысяч избирательных участков, куда для волеизъявления смогут прийти около 47 миллионов избирателей. Также избирательные участки открыты и за рубежом, а в некоторых государствах голосование прошло накануне.