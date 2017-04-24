Выборы во Франции. При любом исходе Минск-2 придется исполнять - Бондаренко

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Министерство внутренних дел Франции обнародовало окончательные результаты первого тура президентских выборов, который состоялся 23 апреля. По его итогам, во второй тур выходят центрист Эмманюэль Макрон и националистка Марин Ле Пен. За Макрона проголосовали 23,75% избирателей, а за Ле Пен — 21,53%.

Политолог директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко считает, что для Украины результаты волеизъявления во Франции не будут ничего не означать.

"Как бы то ни было, Украина все равно будет находится на маргенесе французской политики. Кто бы ни стал в итоге президентом Франции, Макрон или Ле Пен, все равно ему придется быть участником Нормандского процесса. Говорить о том, что с кем-то Украине станет лучше не приходится. Ни Макрон, ни Ле Пен не скажут Петру Порошенко, что Минские договоренности не надо выполнять", - отмечает эксперт.

По его мнению, пророссийская риторика Марин Ле Пен является не более чем предвыборным пиар-ходом.

"Думаю, что высказывания Ле Пен по Крыму абсолютно ничего не значат, это все не более, чем предвыборные заявления. Позиция Ле Пен в данной ситуации может либо ужесточить позицию Франции в Нормандском формате, либо оставить ее прежней. Но не более того. Сначала все тоже говорили о том, что Дональд Трамп дружит с Владимиром Путиным, но чем в итоге закончилась это "дружба" мы все видим. Думаю, что нечто подобное будет наблюдать и в случае победы Ле Пен. Единственным, кто реально мог поменять отношение к России был Фийон, в силу своих обязательств. В данной ситуации и Ле Пен, и Макрон будут занимать достаточно жесткую и прагматичную позицию по отношению к России", — подытожил Бондаренко.

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