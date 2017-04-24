В центре Парижа в ходе столкновений с полицией ранен протестующий

"Человек лежит на земле, и полицейские оказывали ему помощь, пытаясь остановить кровотечение. Ни полиция, применившая ранее слезоточивый газ, ни протестующие, бросавшие в полицейских бутылки и крушившие ограждение, каких-то активных действий не предпринимают. Сотрудники полиции взяли в кольцо самую большую группу протестующих", — сообщил корреспондент РИА Новости.

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Ранее сообщалось, что акция протеста на площади Бастилии в центре Парижа завершилась, после того как полиция разблокировала группу протестующих, манифестанты начинают покидать площадь.