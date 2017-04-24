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    В центре Парижа в ходе столкновений с полицией ранен протестующий

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    По меньшей мере один протестующий ранен в столкновениях с полицией на площади Бастилии в центре Парижа, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
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    "Человек лежит на земле, и полицейские оказывали ему помощь, пытаясь остановить кровотечение. Ни полиция, применившая ранее слезоточивый газ, ни протестующие, бросавшие в полицейских бутылки и крушившие ограждение, каких-то активных действий не предпринимают. Сотрудники полиции взяли в кольцо самую большую группу протестующих", — сообщил корреспондент РИА Новости.

    Смотрите также: Столкновения в Париже: дымовые шашки, слезоточивый газ и дубинки 

    Ранее сообщалось, что акция протеста на площади Бастилии в центре Парижа завершилась, после того как полиция разблокировала группу протестующих, манифестанты начинают покидать площадь. 

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