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    Столкновения в Париже: дымовые шашки, слезоточивый газ и дубинки

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    Выборы президента Франции (49)

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    Полиция Парижа разогнала протестующих на площади Бастилии, применяя спецсредства. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. Полицейские пустили в ход слезоточивый газ.
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    Несколько раз против протестующих применяли и дубинки. Также полиция применила дымовые шашки.

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    По меньшей мере один протестующий ранен в столкновениях с полицией. Человек лежит на земле, и полицейские оказывают ему помощь, пытаясь остановить кровотечение.

    В настоящее время ни полиция, применившая ранее слезоточивый газ, ни протестующие, бросавшие в полицейских бутылки и крушившие ограждение, каких-то активных действий не предпринимают. Сотрудники полиции взяли в кольцо самую большую группу протестующих.

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