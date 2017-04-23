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    Полиция Парижа готовится к беспорядкам

    Тема:

    Выборы президента Франции (46)

    (обновлено: )21901
    Согласно информации, в районе площади Бастилии планируются акции протеста. Стражи порядка экипированы бронежилетами и другими средствами защиты, вооружены пистолетами, у некоторых в руках автоматическое оружие.
    Полиция Парижа
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Полиция Парижа готовится к возможным беспорядкам вечером, несмотря на спокойную обстановку на улицах в день первого тура президентских выборов.

    Первый тур президентских выборов во Франции
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Выборы во Франции: как проходит голосование

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    Как передает корреспондент РИА Новости, более 50 полицейских микроавтобусов сейчас сосредоточено в районе площади Бастилии, где планируются акции протеста. Стражи порядка экипированы бронежилетами и другими средствами защиты, вооружены пистолетами, у некоторых в руках автоматическое оружие.

    Кроме того, перекрыто движение транспорта по примыкающему к площади бульвару Ришара Ленуара. В некоторых местах ограничено передвижение пешеходов.

    В целом же люди спокойно гуляют по центру города, сидят в кафе.

    Ожидалось, что в 18.00 (19.00 по Киеву) на площади Бастилии начнется массовый митинг протеста против выборов "Ночь баррикад". Накануне аналогичные выступления на площади, куда в субботу пришло свыше двух тысяч человек, полиция разогнала при помощи слезоточивого газа.

    Ранее сообщалось, что полиция Парижа применила слезоточивый газ для усмирения участников демонстрации, которая прошла за сутки до первого тура президентских выборов во Франции.

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