Полиция Парижа готовится к беспорядкам

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Полиция Парижа готовится к возможным беспорядкам вечером, несмотря на спокойную обстановку на улицах в день первого тура президентских выборов.

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Как передает корреспондент РИА Новости, более 50 полицейских микроавтобусов сейчас сосредоточено в районе площади Бастилии, где планируются акции протеста. Стражи порядка экипированы бронежилетами и другими средствами защиты, вооружены пистолетами, у некоторых в руках автоматическое оружие.

Кроме того, перекрыто движение транспорта по примыкающему к площади бульвару Ришара Ленуара. В некоторых местах ограничено передвижение пешеходов.

В целом же люди спокойно гуляют по центру города, сидят в кафе.

Ожидалось, что в 18.00 (19.00 по Киеву) на площади Бастилии начнется массовый митинг протеста против выборов "Ночь баррикад". Накануне аналогичные выступления на площади, куда в субботу пришло свыше двух тысяч человек, полиция разогнала при помощи слезоточивого газа.

Ранее сообщалось, что полиция Парижа применила слезоточивый газ для усмирения участников демонстрации, которая прошла за сутки до первого тура президентских выборов во Франции.