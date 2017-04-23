Полиция Парижа разгоняет протестующих слезоточивым газом и дубинками

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Полиция Парижа разгоняет протестующих на площади Бастилии, применяя спецсредства. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

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Полицейские пустили в ход слезоточивый газ. Несколько раз против протестующих применяли и дубинки. Также полиция применила дымовые шашки.

Ранее сообщалось, что полиция Парижа применила слезоточивый газ для усмирения участников демонстрации, которая прошла за сутки до первого тура президентских выборов во Франции.