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    Полиция Парижа разгоняет протестующих слезоточивым газом и дубинками

    Тема:

    Выборы президента Франции (49)

    (обновлено: )193
    Как сообщает корреспондент РИА Новости с места событий, полицейские пустили в ход слезоточивый газ. Несколько раз против протестующих применяли и дубинки.
    Полиция Парижа
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Полиция Парижа разгоняет протестующих на площади Бастилии, применяя спецсредства. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

    Манифестация перед первым туром выборов в Париже
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Манифестация перед первым туром выборов в Париже

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    Полицейские пустили в ход слезоточивый газ. Несколько раз против протестующих применяли и дубинки. Также полиция применила дымовые шашки.

    Ранее сообщалось, что полиция Парижа применила слезоточивый газ для усмирения участников демонстрации, которая прошла за сутки до первого тура президентских выборов во Франции. 

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