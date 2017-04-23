Акция протеста в центре Парижа завершилась, манифестанты расходятся

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Акция протеста на площади Бастилии в центре Парижа завершилась, после того как полиция разблокировала группу протестующих, манифестанты начинают покидать площадь.
Движение транспорта по-прежнему перекрыто, станция метро не работает на вход и выход.
Ранее с площади увезли в машине скорой помощи раненного в голову участника протеста без сознания.
Полиция в столкновениях с демонстрантами применяла слезоточивый газ, шумовые и дымовые шашки, дубинки. Протестующие несколько раз кидали в полицию палки и пустые бутылки.
Аналогичный сегодняшнему митинг протеста против выборов "Ночь баррикад" прошел в субботу. Тогда там собрались свыше 2 тысяч человек. Полиция разогнала их при помощи слезоточивого газа.
Во Франции в воскресенье прошел первый тур президентских выборов.