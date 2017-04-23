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    Акция протеста в центре Парижа завершилась, манифестанты расходятся

    Тема:

    Выборы президента Франции (52)

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    Полиция в столкновениях с демонстрантами применяла слезоточивый газ, шумовые и дымовые шашки, дубинки. Протестующие несколько раз кидали в полицию палки и пустые бутылки.
    Манифестация в Париже
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Акция протеста на площади Бастилии в центре Парижа завершилась, после того как полиция разблокировала группу протестующих, манифестанты начинают покидать площадь.

    Столкновения с полицией на площади Бастилии
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    Столкновения в Париже: дымовые шашки, слезоточивый газ и дубинки

    Движение транспорта по-прежнему перекрыто, станция метро не работает на вход и выход.

    Ранее с площади увезли в машине скорой помощи раненного в голову участника протеста без сознания.

    Полиция в столкновениях с демонстрантами применяла слезоточивый газ, шумовые и дымовые шашки, дубинки. Протестующие несколько раз кидали в полицию палки и пустые бутылки.

    Аналогичный сегодняшнему митинг протеста против выборов "Ночь баррикад" прошел в субботу. Тогда там собрались свыше 2 тысяч человек. Полиция разогнала их при помощи слезоточивого газа.

    Во Франции в воскресенье прошел первый тур президентских выборов.

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