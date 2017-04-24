Франция, выборы: победа Макрона, рекорд Ле Пен и протесты

РИА Новости Украина — Париж

Первый тур самых скандальных и непредсказуемых выборов президента Франции за последние годы завершился, и предварительные результаты уже дали ответ на главный вопрос нескольких месяцев о том, кто из четырех основных претендентов на президентское кресло выйдет во второй тур голосования. При этом победитель первого тура Эммануэль Макрон, как показывают результаты голосования, получил поддержку менее, чем четверти французов, а отрыв от второго финалиста, лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен составляет менее полутора процентов. Примечательно, что сразу после объявления результатов в Париже прошла демонстрация протеста под лозунгом "Ни Ле Пен, ни Макрон!".

Ле Пен по ходу подсчета голосов возглавляла гонку, однако Макрон, который, по многочисленным опросам на тему второго тура, и станет следующим президентом страны, смог обойти ее после подсчета 70% голосов, когда стали поступать результаты из больших городов. МВД страны, отвечающее за организацию и подведение итогов голосования, приводит официальные данные, согласно которым по состоянию на 01:00 (время местное) после подсчета 36 миллионов бюллетеней (около 95,6%), Макрон набирает 23,82% голосов, а Ле Пен — 21,58%.

Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон на третьем месте с 19,96 %, и замыкает четверку лидеров глава движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон - 19,49%.

В штабе Макрона заявили о намерении уже в понедельник приступить к подготовке ко второму туру, борьба в котором с Марин Ле Пен обещает быть достаточно напряженной. Сам же Макрон заявил о том, что намерен через две недели стать президентом "патриотов" перед лицом угрозы прихода к власти "националистов". Он также отметил, что ему "предстоит еще больше сплотить людей, примирить Францию, чтобы победить через две недели". Для этого он должен, уже с этого момента, начать "выстраивать широкую коалицию для управления и перехода", а для этого, по его словам, нужны новые лица, новые таланты.

Как ранее заявила РИА Новости официальный представитель движения "Вперед" Лоранс Хаим, "мы идем шаг за шагом, сегодня завершился первый акт. Завтра мы намерены определить четкую стратегию на ближайшие недели. Наша цель — показать миру, что демократия сильна во Франции и в Европе".

Первый комментарий после выборов о планах Макрона в отношение России в его штабе. "Необходимо оставить связи и мосты с России. Необходимо обсуждать с Россией все вопросы, ни одна из тем не должна становиться табу. Это должны быть честные и теплые, сердечные отношения с Россией, которые помогут решить проблемы", — сказал генеральный делегат движения "Вперед" Стефан Травер.

Макрона с выходом во второй тур уже поздравили действующий президент Франции Франсуа Олланд, ряд европейских политиков, а также его политические сторонники и противники.

На пост президента Франции в первом туре претендовали 11 кандидатов, ряд из которых, в том числе и фавориты гонки, уже признали поражение и выразили свою поддержку Макрону.

Кандидат в президенты страны от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон, пришедший к финишу третьим, признал поражение в первом туре выборов и заявил, что во втором поддержит Макрона. Аналогичную линию выбрал и кандидат от Социалистической партии Бенуа Амон, он признал поражение в первом туре выборов президента Франции, назвав его моральным поражением для левых.

Также с призывами голосовать за лидера движения "вперед" выступили ряд видных политиков, среди которых министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро, нынешний премьер-министр Бернар Казнев и его предшественник Мануэль Вальс. Казнев торжественно призывает "голосовать за Эммануэля Макрона во втором туре президентских выборов, чтобы победить "Национальный фронт" и сорвать их гибельный план регрессии Франции и разделения французов". Вальс же отметил, что "каждый должен осознать важность момента и сделать все возможное, чтобы сплотиться. За Францию".

Марин Ле Пен свой выход во второй тур назвала "историческим результатом" и "актом французской гордости". За всю историю "Национального фронта" она набрала наибольшее число голосов. Кроме того, это был и ее личный рекорд — на прошлых выборах она довольствовалась лишь третьим местом, а сейчас вошла в число финалистов президентских выборов. Ее племянница Марион Марешаль Ле Пен назвала это "большой идеологической победой "Нацфронта".

После того, как стали известны первые предварительные результаты, Ле Пен выступила перед соратниками в своем избирательном штабе, заявив, что именно при помощи сторонников она уже успешно прошла первый этап на пути к Елисейскому дворцу. Она также снова раскритиковала нынешнего президента Олланда, сказав, что он допустил массу ошибок за срок своего пятилетнего правления и назвав это период "катастрофическим". Ле Пен снова призвала французов голосовать за нее и не терять предоставленную им возможность свершить перемены внутри страны. По словам лидера "Национального фронта", во втором туре выборов президента гражданам страны предстоит выбирать между государством без границ, массовой конкуренцией и массовой миграцией, с одной стороны, и защищённой Францией — с другой.

Акции протеста, которые начались в Париже на площади Бастилии сразу же после объявления результатов, завершились уже после полуночи по местному времени. В результате столкновений демонстрантов, главным лозунгом которых стал "Ни Ле Пен, ни Макрон!", серьезные ранения получили как минимум два человека: молодой человек и девушка, оба были госпитализированы. Полиция применяла против демонстрантов слезоточивый газ, резиновые пули, дубинки, шумовые гранаты и дымовые шашки. После разгона демонстрации на площади Бастилии протестующие переместились в другие районы: неподалеку от Северного вокзала были сожжены три автомобиля, а на площади Республики против нескольких сотен протестующих стражи порядка вновь применили те же спецсредства. При этом организаторы акции заявляют, что собираются их повторить в понедельник.

Основные поздравления действующих политиков в Европе были слышны лишь в адрес Макрона, Ле Пен, которую европейский истеблишмент воспринимает исключительно негативно, таких слов не удостоилась. Кандидат на пост федерального канцлера ФРГ, глава Социал-демократической партии Германии (СДПГ), а также экс-глава Европарламента Мартин Шульц, поздравив Макрона, не преминул сказать и нелицеприятные слова в адрес Ле Пен: "Я поздравляю Эммануэля Макрона! Нужно, чтобы все демократы во Франции объединились, чтобы националист не стал президентом", — написал он в Twitter.

В похоже манере выступил и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен: "Поздравляю Эммануэля Макрона. Перед Францией стоит выбор между тревожным уходом или будущим, верящим в Европу".

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини отметила выход Макрона во второй тур выборов президента Франции сообщением в Twitter. В своем микроблоге она написала о результате Макрона, добавив, что это является "надеждой и будущим нашего поколения".

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, по словам его пресс-секретаря, поздравил Макрона с результатом в первом туре и пожелал ему удачи в будущем. Поздравления Макрон получил и от премьера соседней Бельгии Шарля Мишеля.

Позитивно на победу Макрона отреагировала и европейская валюта, обновив максимум по отношению к доллару почти за полгода. По состоянию на 00:18 курс евро к доллару рос до 1,0892 доллара за евро с 1,0728 доллара за евро на предыдущем закрытии. Ранее в ходе торгов пара достигала отметки в 1,092 доллара за евро, что является максимумом с 11 ноября 2016 года.